【本報訊】港大校方早前以違反國安法為由勸阻學生會舉辦《地厚天高》放映會，更有消息表示指校方或出動保安驅趕，但放映會昨晚最終順利舉行，約70名港大生參加，全程未有保安人員在場，但場外有一名男子駐足，手機鏡頭向着會場，懷疑正在偷拍。有參與放映會的港大生批評校方打壓是次活動，但作為學生不應懼怕而自我噤聲。學生會稱，餘下兩場放映會也會如期舉行。

放映會昨晚6時半於港大學生會大樓舉行，約70人到場。學生會成員下午以黑色膠袋封上大樓玻璃外牆，以防有人從場外拍攝螢幕，學生須憑學生證入場。

學生：不應懼怕噤聲

港大學生會副會長鄭凱盈表示，學生會發出聲明表示如期舉行放映會後，未有接獲校方通知是否會阻止。她指，放映會是為了讓同學以客觀、學術角度了解2016年發生的連串社會事件，場內亦有做好防疫措施，包括要求進場人士探熱、戴口罩等。會長葉芷琳表示，出席人數比想像中多，相信是校方的態度引起關注，指另外兩場放映會如期舉行。昨夜場外有一名男子駐足，手機鏡頭向着會場，懷疑正在偷拍。

二年級江同學稱已是「第三定第四次」觀賞《地厚天高》，形容紀錄片主角梁天琦是香港本土運動的先導者，很想重溫。他批評校方態度無疑是打壓，作為學生不應懼怕、自我噤聲，「如果睇紀錄片都犯法，咁香港已經冇咗所謂自由。」容同學約一年前看過該紀錄片，「經歷咗咁多嘢之後印象更深刻、反思更多」。她質疑校方企圖收窄學生自治、設下更多紅線。