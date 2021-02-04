政權不斷削弱區議會職能，包括試圖透過區議員宣誓鋪路DQ民主派議員。特首林鄭月娥今日出席立法會答問大會再次表明，有關區議員宣誓的修例草案，將在農曆年後提交立法會。建制派借勢批評區議會成為「港獨俱樂部」，認為議會失效，促政府收回區議會審批撥款權及收回議員辦事處津貼。現為南區區議會主席的民主黨主席羅健熙反駁相關指控屬「屈人、砌生豬肉」，質疑建制派對區議會扣港獨帽子，砌詞打擊為DQ鋪路。

林鄭開場發言時稱政府將推動5項立法工作，排首位的是立法訂明要求公職人員宣誓，擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，形容宣誓體現「愛國者治港」是「天經地義」。她特別提到，當局經研究後認為區議員屬需依法宣誓的公職人員，會在修例中落實區議員需宣誓的要求及相關安排；至於其他公職人員將盡快另行處理。有關法例草擬工作已進入最後階段，政制內地事務局會在農曆年後向立法會提交草案。

民建聯梁志祥發言時和應說法，稱區議會已經淪為宣傳港獨的政治工具，有議員在議會高唱港獨歌、大肆宣揚港獨，形容區議會已經成「港獨俱樂部」。他建議政府成立「區議會監誓委員會」，又借勢提出多項削弱區議會權力的建議，要求政府收回區議會的撥款權力，以及收回違規區議員所獲的辦事處營運津貼等。

林鄭指控區議員過去一年情況不理想

林鄭回應時大表認同，稱過去一年發現區議會的情況極不理想，所以決定要求區議員要依法宣誓，政府現時亦已就區議員的申領撥款嚴格把關，在區議員進行法定宣誓上，當局會更加緊張及積極執行。

民主黨羅健熙回覆時炮轟梁志祥不務正業，未有了解區議會工作就胡亂評價，認為「有眼睇嘅市民都見到區議員做緊咩」，促梁「收聲講少兩句好過」。羅又斥建制派試圖為民主派扣上港獨帽子，無證據下「屈人、砌生豬肉」的手段只為削走區議會更多的權力。他強調區議會「失效」是因為政府「賤格」做成，批政府多番阻撓區議會的撥款和工作、民政署拒絕開會、重新訂下多項規距等，阻礙議員工作。

至於會否按政府要求宣誓，他強調大部份區議員參選時已經簽署確認書，是否宣誓對他而言非大問題，但質疑再次要求一年前已經獲選舉主任確認擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的區議員再次宣誓，沒有道理可言。

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