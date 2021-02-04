港大學生會昨如期舉行紀錄片《地厚天高》放映會，校方事前稱可能違法，但最終未有派員阻止。港大今日發聲明，對學生會不理勸喻表示遺憾，重申反對港獨，又指會重新審視為學生會提供的各種安排，以「釐清責任」。

港大聲明指，校方對學生會不理勸喻、在校園內繼續舉辦有違法風險的電影放映活動深表遺憾；指學生會將校方的「善意提醒」，描述為「威逼」、「打壓學生言論自由」，甚至對校方予以譴責，校方表示極度失望。聲明重申反對港獨，不會容忍任何違法或意圖違法的行為；又指校方將會重新審視一直以來為學生會提供的各種安排，以釐清責任，加強校園風險管理。

學生會會長葉芷琳指，未收到校方通知何謂「為學生會提供的安排」，相信可能是指由該會管理的學生會大樓，但稱若校方要收回管理權將涉及繁複程序，而且該大樓數十年來都由學生會管理，認為校方暫不會有此決定。至於港大在聲明中重申反對港獨，葉指紀錄片只是現實的寫照，港獨是校方對放映活動的詮釋，學生會並未有提供任何立場。

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