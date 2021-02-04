港府圖以打擊「起底」之名立法，有前立法會議員認為，現時警員已可就「起底」作刑事調查，多名市民因此被檢控，修例顯然是為進一步保護警察，反觀不少市民資料都被人在網上公開，執法部門從無作出同等比例的跟進，擔心私隱專員擴權會令情況惡化。

林鄭提出將「起底」相關行為定為刑事罪行，同時賦予私隱專員法定權力作刑事調查及提出檢控，有權要求社交平台或網絡移除起底內容。林鄭表明爭取於本年度修訂《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》），並將草案提交予立法會。

人民力量前立法會議員陳志全表示，現時警員已可就「起底」作刑事調查，多名市民已因此被檢控，提出修例顯然是要袒護警隊，令警察受到更多不合乎比例的保護。他指不少市民的資料同樣被人在網上公開，但執法部門未曾認真對待，「點解我哋呢啲小市民連轉發個post都會墮入法網？」

已有多名市民涉起底、轉載警員資料被定罪

反送中運動以來，律政司提出的多個禁制令至今仍有效，多名市民涉「起底」被判罪成。去年6月和10月，分別有一名市民在社交平台上轉載警務人員的個人資料，被法庭裁定違反臨時禁制令，民事藐視法庭罪名成立，各判處監禁28日，緩刑一年。

去年11月，一名電訊公司技術員亦被指從公司電腦取得一名警務人員家屬的個人資料以進行「起底」，被控違反包括《私隱條例》第64(2)條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，遭法庭判監18個月，連同其他定罪須監禁2年，屬首宗因違反《私隱條例》而被判刑的「起底」案件。

去年12月，27歲男商人因在網上轉載11.11「三罷」當日在西灣河開實彈槍的警員及其家屬個人資料，被法庭裁定違反臨時禁制令，民事藐視法庭罪名成立，判被告即時監禁21日。

個人資料私隱專員公署自「反送中運動」以來，已轉介1,460多宗涉違反《私隱條例》的個案予警方，作刑事調查和考慮提出檢控，並將57宗涉嫌違反禁制令的個案，轉介律政司跟進。

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