政府日前降低全港大廈強制檢測門檻，只要有1宗無源頭確診，就要全棟驗毒。繼呎價近3萬元、入伙僅8個月的西半山納米豪宅新盤「63 POKFULAM」1座，因政府新標準而全棟墮入強制檢測範圍後，樓齡長達56年的北角寶馬山傳統豪宅、1,800實呎單位連車位至少售3,000萬元的摩天大廈，E及F座同樣中招。E座1個單位2名女子近日雙雙確診，由於其中1人感染源頭不明，結果全棟E座及相鄰的F座都要強制檢測。

令E及F座所有居民都要檢測的E座2名確診香港女子，居同一單位，分別為第10527和10529號個案，都是在2月3日公佈確診。其中被衞生署評為無源頭染疫的34歲女子，報稱2月1日發病；另一名被評為「與本地個案有流行病學關連」的41歲女子，報稱無病徵，意味可能被同住的34歲女子傳染。政府刊憲，1月21日至2月3日曾到訪摩天大廈E及F座逾2小時者，須於2月5日或之前檢測；若已在1至3日檢測，可獲豁免。

地產代理資料顯示，位於北角寶馬山天后廟道132至142號的摩天大廈，早於1964年5月入伙，樓齡逾半世紀。屋苑分別有6座樓，但全部相連，合共120個單位，連車位；實用面積清一色都是1,806平方呎，是傳統豪宅開則。大廈的單位甚少易手，過去2年只有3宗成交；2019年A座1個低層單位以3,388萬元成交，2020年E和F座2個高層單位分別以4,180萬和4,300萬元成交，實用呎價逾23,000元。

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