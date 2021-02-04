社民連前年10.1在灣仔遊行，途中遇上不同政見人士搗亂，其中六旬散工使用雨傘及聯同他人損毀社民連的道具棺材，早前經審訊後被裁定刑事毁壞罪成。裁判官林希維今指涉案散工伙同他人犯案，阻止其他市民行使和平集會權利，又使用武器，令案情加重，需要加刑，又批評散工悔意流於表面，只關注案件影響收入，判監三周，另須向社民連賠償300元。

辯方今求情時指，被告孫國榮（66歲）的背景報告正面，獲女友及兒子支持。社民連成員當時亦拾起被損毁的道具棺材繼續示威，可見本案在同類型案件屬較輕微；涉案道具棺材價值600元，被告願意賠償一半。辯方續指，被告遭扣柙近兩周，已受到應得懲罰，望能判處短期監禁，好讓他繼續生活及謀生。

裁判官林希維判刑時表示，被告經審訊被裁定罪成。他於案中用暴力阻止其他市民行使和平集會的權利，而本案有較嚴重之處及加刑因素，例如被告並非單獨行事，而是伙同同黨犯案；被告在案中使用雨傘為工具或武器；被告一方製造混亂，令警察及在場人士倒地。

辯方早前求情指，本案另涉一名被告，該被告認罪獲判感化，希望判刑時能考慮一致性。惟林官強調該被告是認罪，沒有案底，亦沒使用武器，反而本案散工被告有18個定罪記錄，最後一次更是在事發前不久，散工更使用工具犯案。林官以入獄4星期為判刑起點，考慮被告願意賠償等因素，酌情扣減一周。

林官早前裁決時指，社民連成員趙志琛和警員證人不約而同供稱，被告多次用雨傘觸及紙棺。被告聲稱去看升旗禮，在盤問下卻表示不知道升旗禮的開始時間，又沒有使用前往金紫荊廣場的出口，反而在案發地點出現。林官認為被告證供不可信，裁定被告與其他人士夥同犯案，刑事毀壞罪成。

【案件編號：ESCC363/20】

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