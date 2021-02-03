通識科遭肢解後，千刀萬剮的屍骸被愛國者還魂，吹一口氣又再於校園彈跳。殭屍名稱待定，教育局文件暫稱之為「重新冠名科目」，此科既病且毒，與新冠病毒名稱雷同，實非巧合。

教育局鬼鬼祟祟地在諮詢文件附錄中披露課程重點，「新冠名科」有三大毒素：狹隘、封閉、虛偽。

通識科六大單元，當中個人成長、公共衞生、能源科技與環境的單元基本上消失了，新科目只剩三大主題。以往的「今日香港」，收窄變作「『一國兩制』下的香港」，往日談「公民」概念，會講本地居民、中國公民與世界公民的身份認同，新科目只叫你認識「國民身份認同」，叫你認識國旗國徽國歌；談「一國兩制」，也非以往論及政治參與，而只限認識國家安全等指定八股，指明要講「總體國家安全觀」、「主權治權在中國」等觀念；講香港社會多元特徵，則開宗明義要以「中華文化為主體」。即是把認識香港的環節，收窄至黨國主旋律，實則就是國民教育政治課。

以往「現代中國」單元，則巧妙地挪移轉換，變成新科目中「改革開放以來的國家」，即是把新中國前半段的大饑荒、大躍進、文化大革命等人間悲劇一筆抹掉，只談改革開放後人民生活質素與國力的「提升」、香港如何融入國家發展（即大灣區）、國家的國際事務倡議（即一帶一路），即是全面唱好，收窄至只談大戰略與強國輝煌。

不求思考 只要灌輸

第二毒，是課程「封閉」。本來，要談一國兩制、國家發展，若能開放討論，利弊紛陳，多元思考，也是好事。但通識科與新科目課程重點之分野，在「問號」之多寡。正如一些通識科老師所說，通識科課程綱領每個學習主題都列出問題，全部是問句，有很多問號，代表沒有既定答案，鼓勵開放討論。新科目呢？卻全是述句，指明你學習官方一套，認識祖國一切美好天天向上。新科目沒有問號，只見句號，代表不需要你思考，只需要你被動裝載，企定定被灌輸。

第三種毒更大問題，叫虛偽，分三種層面。第一重是課程設計的虛偽，往日通識科，強調「批判思考」，新科目假惺惺地在學習成果加上「慎思明辨」的虛話，事實上沒有給你思考的餘地。學生答題，可以不同意國安法條文嗎？可以不愛國嗎？可以質疑「全面管治權」是僭建物嗎？這樣答考試會及格嗎？

另一層面的虛偽，則是把課室變作一台戲，師生面對八股教材，又不容自由思辨，教學的老師言不由衷，答題的學生則口是心非，如此互動竟然就佔了新科目近七成課時，那是幾十萬師生一種劃時代的悲劇性浪費。

更大的虛偽，則是校園課堂與現實世界的反差。大家都明白新冠名科目其實就是政治病毒科，但莘莘學子都有免疫力，因為天天在電視上看見戰狼嘴臉，班上同學每星期都有告別派對舉家移民；加上今天的年輕人，舉一反七，上網多過上堂，高中生一定能明白新科目之假面具，想洗腦只會徒勞；就算真的被打毒針，迷迷糊糊時參加新科目硬性規定的內地考察，遇上封網審查、言論禁忌、甚至過關時被查手機、被祖國關懷，就是大夢初醒的時候。

早前的歷史試題考卷風波，一葉知秋，黨官露出真面目，很多家長就是因為此事決心逃難，免子女受荼毒；今回政治病毒新冠科，教育局政治掛帥，再次獻世，為移民潮推波助瀾；洗腦教育趁世紀大瘟疫時快刀斬亂麻，又是令家長義無反顧告別香港教育制度的最後一根稻草。

病毒猖狂，免疫力不嫌多，留下來的家長也要自救。明辨是非的民間健康力量，也要組織設計新教材。新科目課程中留白的、避談的、走樣變形的，民間要講；國家提升之中的大倒退，民族情懷既狂熱又玻璃心的一面，現代中國的幽暗歷史，《基本法》被僭建的危樓狀態，公民社會要年年講月月講，抗衡黨官陰招。

世紀病毒當前，我們不能掉以輕心，時刻保持戒備警惕，你的子女絕不能俾人搞。

區家麟