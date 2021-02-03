據親共媒體報道，保皇黨正積極研究修改選舉制度，同時，他們亦已在昨天舉行的立法會議事規則委員會會議，提出多項修訂，務求全方位「零死角」修改《議事規則》，亦即是日後立法會即使仍有為民請命的議員，但也沒有議政空間。

根據《基本法》第64條，特區政府必須對立法會負責，故監察及制衡政府乃是立法會最重要的工作之一，所以議會規則不能遷就政府，而是必須能讓議員可促使政府清楚交代其施政。但保皇黨議員近年卻總是協助政府逃避向立法會負責，更不惜一次又一次地自廢武功。

香港的《議事規則》源自英國民主議會，回歸後亦繼續沿用。《議事規則》向來都是着眼於保障議會少數的議政權益。何況，香港尚有一半議席為功能組別，故許多時只會有一位議員代表其業界的利益發言，故應顧及他們的需要而不應設置諸多限制。回歸初期，保皇黨及民主派都認同需要維繫一個公平的議政空間，而接受《議事規則》的限制。基於當時大家仍有07、08雙普選的共識，故保皇黨雖是議會多數亦不敢放肆，免得他日實行民主政制，獲多數市民支持的民主派執政後，會以其人之道，還治其人之身。

中共全面掌控 立會人大化

不過，隨着香港逐漸變得民主無期，保皇黨無懼會風水輪流轉，便放肆地橫行霸道，在議會行使偽多數人暴政。他們雖民選產生，卻事事以京旨為依歸，總是跟政府同一陣線，更把《議事規則》視為障礙而大幅修改，全力扼殺議會僅有的監察政府權力。時至今日，立法會已是保皇黨天下，他們竟還要進一步修改《議事規則》，聲稱是為了「防止民主派日後有機會掌控立法會」，但這根本就不可能發生。

由於2019年區議會變天，以及35+計劃，導致中共擔心會失去立會控制權，所以突然把立會選舉押後至少一年。初期，林鄭聲稱所有在任議員都可延任，但後來全國人大常委會卻又忽然取消四位民主派議員的資格，因而誘發民主派總辭。上月，所有曾參加35+初選的民主派人士均被指涉嫌違反國安法而被拘捕。面對一個越來越封閉的政治空間，再加上任何參選人及當選人均隨時可被DQ的情況下，民主派就連日後在議會內，還會否有生存空間也是疑問，試問又豈能控制立法會呢？更何況，中共還有國安法此尚方寶劍，單單第29條，引發特區居民對中央或特區政府的憎恨之嚴重罪名，已為批評政府人士帶來極大威脅，而不敢跟政府持相反意見。

由此觀之，保皇黨堅持修訂《議事規則》，主動閹割議會權力，根本只是為了貫徹落實中共的全面管治權，明目張膽地把立法會「人大化」。中共從來容不下任何反對聲音，故就算未來立法會或仍有少數民主派議員，也只能充當政治花瓶，而唯有中共認為愛國愛黨之輩，才能參選及勝出。中共如今擺明要把特區每一個範疇都控制在其股掌之中，只剩一言堂，這樣，香港便會徹底失去其獨特性，淪為一個中共可全面控制的城市。

所有議員都應三思：中共顯然不會讓香港實行真普選，你們是否還要助紂為虐，成為謀殺特區議會制度的千古罪人呢？

李柱銘