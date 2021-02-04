武漢肺炎疫情未平，另一邊廂非洲豬瘟亦靜靜殺到。漁護署表示，於元朗黃泥墩一個持牌豬場檢測出非洲豬瘟病毒，共有6隻豬隻染病，全部均位於同一豬舍，豬舍內共約240隻豬均會被銷毀。署方已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，亦已派員巡查該豬場，並從場內不同豬舍抽取豬隻樣本檢測。漁護署指，今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應，並強調非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉煮熟後，市民仍可放心食用。

漁護署今（4日）發公告，指在元朗黃泥墩一個持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。檢測結果陽性的共有6隻豬隻，全部均位於同一豬舍，該豬舍內共約240隻豬會被銷毀。署方已根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。

其他豬舍豬隻檢測呈陰性 3公里範圍仍有3個豬場

漁護署指，已派員巡查該豬場，並從場內不同豬舍抽取豬隻樣本檢測。豬場內其他豬舍的豬隻樣本，檢測結果均為陰性，人員巡查時並未有發現豬隻健康異常情況。由於場內各個豬舍為分隔的構築物，並不相通，亦有實施嚴格的生物保安措施，在諮詢相關國際專家意見後，認為現階段毋須銷毀其他豬舍的豬隻。署方續指，該豬場正進行徹底清潔及消毒，將會調查非洲豬瘟病毒的源頭，並就事件通知世界動物衞生組織，安排將有關樣本送往世界動物衞生組織的參考實驗室作進一步檢測。

至於涉事豬場3公里內，亦有3個豬場，署方亦已即時巡查，同樣未有發現豬隻有異常健康情況。漁護署已禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。

漁護署：不會影響屠房運作

漁護署表示，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。所有運到上水及荃灣屠房的活豬，均會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車亦會加緊清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。

至於食用風險方面，漁護署指，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，故不會構成食物安全風險，把豬肉煮熟後，市民仍可放心食用。

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