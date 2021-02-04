四名男女被指在前年8月在紅磡參與非法集結，審訊今日繼續。拘捕案中15歲女學生的警員作供期間，組裝聲稱從女生身上搜獲的豬嘴，卻不成功。控方在警員作供完畢後表示，失敗是因用錯濾罐，要求重新傳召該警員出庭，惟遭法官陳廣池拒絕。庭上亦透露，警方從女生身上搜出SD卡後，沒有查看內容；陳官一度建議控方考慮需否查看當中內容，惟辯方表示做法危險，法庭最終決定不就SD卡內容頒下任何命令。

西九龍衝鋒隊警員16518呂宇澎供稱，前年8月11日凌晨在黃埔港鐵站A出口處理案發時14歲的女生，搜出她藏有雷射筆，及後宣佈以非法集結及藏有攻擊性武器罪名拘捕女生。

呂在庭上確認從女生身上搜出的各項證物，包括兩張SD卡，惟庭上透露警方沒有查看當中內容。陳官一度要求控方將SD卡呈堂，考慮有否需要查看卡中內容。

惟女生的代表大狀指，控方在草擬同意案情時，不曾提及會否將SD卡呈堂，而警方或因認為SD卡的證供價值不高，才沒有查看內容。辯方認為，若控方在現階段才查閱卡中內容，做法危險。

惟陳官聞言問：「你唔知內容，又點知價值不高呢？」陳官又指，控方是申請將SD卡的實物呈堂，與需否查看內容、以至辯方認為不需查看內容，分屬不同事宜。最終陳官決定不就SD卡內容頒令，辯方亦在陳官查問下表示，不反對將SD卡的實物呈堂。

辯方查問處理雷射筆過程

呂又供稱，警長34113曾測試涉案雷射筆。他接受次被告姚子浩的代表大狀盤問時稱，當時一度將涉案雷射筆放進背心袋內。大狀聞言質問呂，如此處理證物是否受訓的一部分，呂稱是。呂又同意證物理應分開處理，因此才將雷射筆放進背心袋中，但不同意警長取走雷射筆後曾行落樓梯。

在女生的代表大狀盤問下，呂同意女生當時身體發抖，表現慌張。盤問下呂又稱，當時他將雷射筆放進褲袋內，但因遭槍袋「頂住」而掉到地上，及後他用腳掃開雷射筆後再將之拾起。他承認沒有在書面供詞及記事冊內寫上相關細節，又表示兩個月前翻看現場片段期間也沒有留意到這些情節，直至庭上再看片段後才記得。不過，呂否認記不清楚首次發現和處理雷射筆的過程。

呂又在庭上即場嘗試組裝指稱從女生身上搜出的一個單罐豬嘴和一個圓形濾罐，但不成功。呂作供完畢後，法庭小休，及後控方指呂於庭上組裝豬嘴時，可能使用了錯誤的濾罐，申請就此重新傳召呂作供。

辯方反對指，呂已獲法庭給予足夠時間組裝豬嘴，其間他沒有表示時間不足，事後亦表明組裝不到，而控方亦沒有在覆問階段要求呂重新組裝。陳官認為辯方反對有效，不批准控方申請。

四名被告張漢東（26歲）、姚子浩（24歲）、15歲女學生及唐健龍（20歲）共同面對一項非法集結罪。姚另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，張則另被控襲警、管有炸藥和在公眾地方管有攻擊性武器三罪。案發於紅磡道、德安街和德民街一帶，以及黃埔港鐵站A出口。案件下周二續審。

【案件編號：DCCC1/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！