患有亞氏保加症及過度活躍症的15歲男生向已婚警察宿舍投擲汽油彈，今被上訴庭加刑判入教導所，男生父母情緒激動，更一度怒斥律政司：「賺埋啲咁嘅陰騭錢！」男生爸爸受訪時坦承曾經太自私，又過度保護兒子，如今才發現當不公義臨到家門前，無人可獨善其身。他看見庭內庭外陌生人無條件的相助與守護，同樣希望為香港付出多一分力，「我都希望，我自己都可以幫到人，唔係話要做某一樣嘢；可能少少嘢，都可以幫到人。」

記者剛接通電話的時候，男生的爸爸仍然急喘着氣。他說，一輛囚車剛走了，「但唔知佢（兒子）喺唔喺入面」。一個大男人，匆匆亮起手機燈，狼狽地在大馬路上狂奔，只為讓兒子透過漆黑的車窗，看見爸爸的身影。

父子關係盡在不言中

爸爸說，他與前妻已分開多年，但兩人都很愛錫兒子，今日一同到庭聽審。男生被捕前與爸爸同一屋簷下，媽媽也不時會抽時間與兒子相處。兒子幼稚園二年級時，確診亞氏保加症。爸爸自此全心全意照顧兒子，沒有全職工作。

爸爸形容與兒子的關係是「盡在不言中」，「唔係話爸爸錫你一啖嗰種，可以話係……一種默默的關懷」。現已16歲的兒子最愛動漫、輕小說、幪面超人，家中的玻璃櫃放滿他心愛的角色模型，有時會惡作劇地調整人物的造型，「譬如，咁樣唔得喎，應該咁樣」。爸爸憶述時，不禁流露出一絲孩子氣，急急伸出拳頭，再佻皮的轉成V字手勢，「佢打機都會笑到騎騎騎咁，我哋都覺得佢係一個好天真嘅人」。

在爸爸心目中，愛兒一直就是那個在動漫展傻笑着與幪面超人合照的孩子。

安排愛兒外遊避亂 回首但覺自私

反送中那段時間，爸爸幫兒子買好機票，又安排好住宿，好讓兒子到日本旅行「避世」，「見到社會氣氛咁樣，唔好留喺香港就最安全」。爸爸說，他與兒子從來不談政治，覺得兒子總留在家，根本不可能參與社運，當下只想保護患病的兒子。

直至前年11月，兒子堅持要出街，爸爸激動反對，「佢一出街我就好着緊、好驚……我覺得出街已經會犯法，我保護唔到其他人，我只係想保護自己個仔」。最終，他抓不緊奪門而出的兒子。

到下次看見兒子時，已是在媒體的照片上：兒子盤坐地上，雙手反鎖身後，茫然的望向鏡頭，鼻子在淌血。

「點解會咁？」爸爸站在法院的車輛出入口外，似是在問記者，又似是在問自己。他發現，原來自己一直太自私。

還柙期間，爸爸每天都到壁屋懲教所探望兒子。他最記得有次他跟兒子說未來兩天來不了，兒子竟主動關心謂：「天氣涷呀，着多幾件衫。」爸爸話說至此，不禁哽咽。「佢以前比較隱晦，我瞓喺廳嘅時候，佢會話：你做乜瞓係個廳度啊，入房瞓啦嘛。」當時他不以為然，直到兒子隔着一面窗叫他多穿衣，他才發現，兒子一直都懂得去關心別人，只是表達方式與常人不同。

有病亦非求情理由 「你諗吓今日嘅法律係代表乜嘢？」

超過一年的司法程序，今日迎來終結，最終上訴庭改判了判刑選項中最重的教導所，刑期可長達3年。原訟庭法官潘敏琦庭上更表示，報告顯示被告毫無同理心，仍未得到教訓。

爸爸說，兒子保釋的時候從來沒有行差踏錯，亦已完成5個月的感化令，如今卻有如此結局：「你認為有個不公，我哋都去接受，默默咁去接受；但今日睇到，份社會服務令報告從來都冇提過，咁攞嚟做乜？即係呃人，係咪？」爸爸不禁怒斥：「佢6、7歲已經確診㗎啦，唔通你話我哋部署咗？有病都唔可以作為求情理由，你諗吓今日嘅法律係代表乜嘢？」

兒子散庭後被押入羈留室前，雙眼帶笑意，又豎起姆指回應旁聽公眾，更向父母做出「OK」手勢；卻原來他被送上囚車前，正在痛哭。爸爸看在眼裡，只能表達：「無論點都好，爸爸媽媽都會喺你左右，我哋唔會放棄你，你都唔好放棄自己。」

爸爸無奈地補充：「認為公允、不公允都好，我哋可以做到啲乜嘢呢？我哋只可以默默承受。」但他仍然希望兒子可以相信希望尚存，「我講，你要撐住，我哋都總會見到光明」。

這段時間，爸爸很感激香港人，不論是精神上支持，還是負責「推post」，他都非常感激。而在法院車輛出入口附近，除了他，還有一班送車師，「（送車師）話可能會追到有架車係我個仔，話我哋唔會放棄你……所以我都希望，我自己都可以幫到人，唔係話要做某一樣嘢；可能少少嘢，都可以幫到人。」即使他們與爸爸互不相識，仍一直默默守候。

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