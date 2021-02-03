【本報訊】強檢殺入教育界。教育局宣佈，所有幼稚園、中小學和補習學校可於農曆新年假期後安排更多學生回校半天，以不多於全校人數三分一為限。若要全面恢復半天面授課堂，當局威脅所有教職員須於全校復課前14天完成檢測，並每兩周一檢。教協反問是否所有行業復工前都要強檢。

教育局表示，明白學校和家長希望學生有更多面授課堂時間，不會因持續抗疫而失去學習機會，阻礙社交及身心發展。經考慮疫情發展、衞生專家意見及學校準備情況，決定農曆新年假期後進一步放寬面授課程安排。

「係咪各行各業都要？」

全港幼稚園及中小學，包括特殊學校、提供非本地課程學校和補習學校，可在新年假後按校本需要安排更多學生回校，增加至不多於全校人數三分一，上課時間以半天為限。

不過，如學校需全校恢復半天面授課堂，當局要求所有教職員每兩周進行一次病毒檢測，並在全校復課前14天內完成檢測，再向教育局申請。有關安排亦適用於補習學校，當局將於日內發信給學校通知相關細節。

教協副會長葉建源批評，教育局從未諮詢業界就擅自要求教職員強檢，毫不尊重教育界，「非常之差嘅決定！」

葉指自疫情爆發以來，學校從沒出現群組感染，教師亦非高風險行業，質疑教局強檢理據不足，濫用公權力，「如果要所有教職員檢測咗先要開學，係咪各行各業都要呢？」他斥要求教職員兩周一檢是擾民，認為目前本港檢測需求大，不應再錯配資源。至於教職員是否可拒絕檢測、拒檢又是否不可回校授課，當局則未有交代。

局方提醒，學校未恢復面授課堂和校內活動前，應彈性運用不同教學模式教學，讓學生持續在家學習。其間學校須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校學生，並確保做足防疫措施。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計政府只要求教職員定期檢測而沒一併要求學生，或與人數太多有關，惟僅安排教職員定期檢測以預防學校爆疫的效用則未能確定，「學校有爆發可能係學生先感染」。