前年8⽉有⽰威者在尖沙嘴聚集，其間防暴警撲倒⼀名前空姐，指她⽤雷射筆照射警員眼睛。她受審後襲警罪成，判囚3個⽉，早前提出上訴，高等法院今開庭聆訊。上訴一方提出新證據，指影片顯示當時有一名與上訴人衣著相似、身處附近位置的女子在人群當中，並沒做出任何施襲動作，而該女子正是上訴人。她亦就刑期提出上訴，惟法官李運騰指上訴人行為具挑釁性，謂：「大家差唔多散band......呢個時候撩是鬥非，係咪乞人憎吖？係咪想令警察發嬲打人，俾人影相？唔係咁㗎嘛！」

上訴人郭麗芬（28 歲）曾任職空姐，其後轉職⾦融經理。她被控於前年8⽉10⽇在彌敦道襲擊警員朱冠強，早前遭裁判官陳慧敏裁定罪成，但獲准保釋等候就定罪及刑期提出上訴。

上訴一方今由大律師黃錦娟代表，指出影片顯示一名與上訴人身穿相似裝束、身處相似位置的女子，在上訴人遭警員制服前身處人群當中；但她沒有如警員證人所言，做出舉手照射雷射光的襲擊動作。

大律師認為，該名女子便是上訴人。審訊時警員證人供稱上訴人兩度用雷射筆施襲，惟當時片段僅顯示第二次照射的情況；警員卻表示兩次襲擊都是來自同一人、從同一個位置照射雷射光。大律師指，若果片段顯示第二次施襲者不是上訴人，便可推斷第一次施襲者也不是她。在當時混亂的現場環境中，不排除警員認錯人及拉錯人。

李官詢問，簡而言之，警員供稱上訴人附近5米範圍內都沒有其他與她一樣身穿白色上衣、深色褲的人士，因此若相信片中白衣女子便是上訴人，即表示她沒動手襲警。上訴一方同意。

律政司擬回現場拍照舉證反駁

律政司一方則陳詞指，片段只見到該名疑似上訴人的女子穿著白衣及白鞋，但拍不到容貌。雖然上訴人與該女子的位置非常接近，但現場不只得一個巴士站，無法確定片中巴士站，便是上訴人遭制服位置附近的巴士站，故不能推敲該女子便是上訴人。

李官表示，單靠影片無法確定片中女子與上訴人的位置接近，但辯方沒舉證責任，不必證明該女子必定是上訴人，只需證明兩者相似，重點在於會否因而對警員證供構成疑問。

李官認為，原審聆訊時沒提及現場巴士站的數量，不能單靠影片判斷現場有多少個巴士站。為公平起見，可考慮讓律政司到現場拍照呈堂。律政司表示稍後會提出書面申請，打算今日下午即到現場拍照。

上訴方力陳僅照射一秒 官指有挑釁性

至於刑期上訴，上訴方指本案控罪沒有量刑標準。上訴人僅被指用雷射筆照射了警員一秒，律政司呈交的案例情節卻較本案嚴重。

惟李官指重點不是雷射光造成的傷害，否則會控告傷人或襲擊等罪，強調判刑須考慮案件本質，而上訴人行為具挑釁性，謂：「大家差唔多散band喇，仲有人照射警察，除咗撩是鬥非，都冇乜其他可能。你呢個時候撩是鬥非，係咪乞人憎吖？係咪想令警察發嬲打人，俾人影相？唔係咁㗎嘛！」上訴方同意，但強調本案罪行性質相對輕微。

李官又提醒，刑期上訴有危機。上訴方稱明白刑期「可升可減」，並強調重點在於定罪上訴。案件押後至下月24日再聆訊，被告繼續保釋。

【案件編號：HCMA182/20】

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