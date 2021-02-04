被指藍店的「空姐牛肉飯」，老闆娘郭德英去年在裁判法院提出私人檢控，指控廣播處長梁家榮監管香港電台不力，令港台節目內容偏頗，欲檢控5項公職人員行為失當罪；惟裁判官以她提交的理據連表面證供也未能成立，拒絕受理案件。郭不服決定，今親自向高等法院提出上訴。惟高院法官指，究竟應以表面證供抑或定罪機會去衡量是否受理私人檢控，有關爭議應交由上訴庭定奪。案件將轉介上訴庭跟進，郭目前未獲批出上訴許可。

是次申請由高等法院原訟庭處理，上訴人郭德英今無律師代表。法官張慧玲甫開庭便指，本案涉及數個重要議題，包括挑戰裁判官拒絕受理私人檢控決定時，究竟應以裁判法院上訴案形式進行、抑或須提出司法覆核。

另一議題是，檢視裁判官決定和衡量應否受理私人檢控時，採用的測試究竟是有否表面證供成立、抑或是有否合理的成功定罪機會。張官認為有關議題要轉介上訴庭釐清。

律政司一方表示，郭的上訴宗卷只有很少資料，未有包括案件涉及的影片等證據。張官下令郭須於21天內存入相關文件。案件目前未排期何時在上訴庭聆訊。

【案件編號：HCMA216/20】

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