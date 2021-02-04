特首林鄭月娥明言要整治仇恨、歧視性言論及虛假信息。民權觀察成員沈偉男擔心，一旦立法將衝擊新聞、言論和發表意見自由，「如果有人話『7.21唔見人』，會唔會被指係虛假陳述呢？會唔會因為咁俾人拉呢？」他又指，三聚氰胺毒奶受害人父親趙連海正因質疑「毒奶粉」而被判尋釁滋事罪成，憂慮同類情況隨時在香港出現。

警方屢拘捕市民涉「發佈虛假消息」

警方近年明言要加強市民使用互聯網和社交媒體相關風險及責任的意識，多名市民亦被指發佈虛假消息而被拘捕。去年2月，一名自稱是圓方商場保安員的男子在社交平台發消息，指多名商場員工發燒不適，呼籲市民不要前往，警方隨後指他發放假消息誇大疫情，以涉違反「使用無線電話傳送虛假訊息」罪拘捕該男子。

同年7月，警方亦在青衣拘捕一名39歲的本地男子，同指涉嫌「使用無線電話傳送虛假訊息」，警方回應傳媒查詢時稱假消息「與公眾有關」。

民權觀察成員提趙連海案例 憂香港將有同類情況

民權觀察成員沈偉男坦言對林鄭說法感到憂心，擔心衝擊新聞自由、市民個人的言論自由，以至發表意見的自由。他以「7.21」事件為例，警方一直形容當日是「兩班人打鬥」，但市民從新聞直播目睹當時情況，「如果有人話『7.21唔見人』，會唔會被指係虛假陳述呢？會唔會因為咁俾人拉呢？」

他指，不論是「港版國安法」，以至人民力量成員「快必」譚得志被控的《刑事罪行條例》「發表煽動文字」等本港法例，警方所用法律條文的說法也頗為籠統，擔心日後就「假新聞」、「仇恨言論」立法也有類似情況。他提到，趙連海在中國內地正因質疑「毒奶粉」而被判尋釁滋事罪成，「如果擺返喺今日嘅香港，又會唔會被視為『煽動仇恨』？如果法例可以演繹得好闊，的確會擔心。」

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