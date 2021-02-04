當權者經常把低民望歸咎於網絡「假訊息」和「假新聞」，特首林鄭月娥今日開腔表明打擊發佈「虛假信息」、擾亂社會秩序等行為，政府橫蠻立法恐成港版「尋釁滋事」罪名，曾任記者的前立法會議員毛孟靜形容林鄭密謀訂立「假新聞法」，香港即時「大陸化」，新聞自由臨末日，市民日後難以發聲。

林鄭月娥周四在立法會答問會上，主動提出將立法打擊各類侵犯個人私隱和散播仇恨及歧視性言論、虛假信息等行為，表示過去2年社會動盪和疫情肆虐期間，網絡上特別是社交媒體充斥有關問題，指世界各地政府均以立法和行政手段應對，由於議題牽涉甚廣及敏感，當局會研究其他國家地方經驗和處理方法。

毛孟靜指，林鄭聲稱會參考外地立法和行政措施，但香港條件與西方社會不同，「三權分立」已毀，現時收緊「第四權（傳媒）」和「第五權（網絡傳媒）」，是完全不能接受，而新聞自由原是「一國兩制」下，香港與中國內地的分野之一，當局近年卻不斷以法律和行政手段箝制新聞自由，似乎要逐步將香港「大陸化」。

她擔心當局持雙重標準，引入記者記分制或發牌制度，「會唔會親中報紙就可天花亂墜，正常報道嘅傳統報紙就話係假新聞？」她又憂慮，即使公正評論也被當局視為挑起仇恨或煽動社會情緒，如同內地尋釁滋事罪，擔心公眾日後難以發聲。

英國、芬蘭採用「非規管」方式應對網上虛假資訊

林鄭今日未有透露措施細節，本報翻查立法會去年就應對網上虛假資訊作出的研究，內裏提到多個國家採用「非規管」方式，如英國政府的高層次「快速反應小組」，識別虛假資訊及分析網上討論，迅速回應誤導資訊；芬蘭政府和多個基金會資助非政府機構Faktabaari，提供獨立事實查證服務等，未知港府會否參考。

該研究亦提到部份國家針對網上虛假資訊立法，如新加坡的《防止網路假資訊和網路操縱法》，賦權當局移除導致嚴重損害的假資訊及停用虛假賬戶，明知而發佈假資訊人士可處罰款或監禁。法國亦針對選舉虛假資訊制定《反資訊操縱法》，據報Twitter曾因擔心觸犯法例，拒絕宣傳選民登記的政府廣告。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！