政府連續3日突襲封鎖10區，但多區都未有發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早在港台節目表示，封區下有萬多人接受強制檢測，但只佔全港人口約500分之1，而每日新增確診個案均在不同地區及不同階層，直言想透過封區強檢，只集中要求小部份市民強檢，而控制疫情是不切實際的期望，「（透過）500分之1想控制全港疫情，數學上完全不可能」。

梁子超說，近日本港疫情開始有所紓緩，新增確診包括源頭不明個案在過去7天平均數，每星期下跌約半，但警告個案數字一日未清零，疫情仍有可能反覆，而政府現時防疫措施亦不能一成不變，要再審視調整，才能有效將剩餘傳播鏈都斬斷。他並建議當局進一步擴闊強檢範圍，例如鼓勵受限區域附近的居民「願檢盡檢」。

教師隔14日檢測可傳播多代

教育局昨宣佈放寬農曆新年假期後的面授課程安排，如學校需要全校恢復半天面授課堂，所有教職員須每兩周檢測一次。梁子超坦言，即使學校教師每兩星期檢測一次，都難以控制校園內的傳播風險，因難以確保教師完成檢測後，在未來14天潛伏期內不會發病，且病毒傳播太快，傳播期達7日，如相隔14日檢測，在人多聚集的地方，其間已可以傳播很多代。

梁子超又說，學生課餘時間與同學聚集，亦會影響整個地區的傳播風險，強調停課不只為控制校內傳播情況，亦屬控制區內感染的重要考慮，故需要視乎全港疫情才能決定能否復課，如情況持續改善下可復課，否則應重新考慮。

政府大樓非高危埸所

政府今日起，「強烈建議」所有進入政府總部的職員、訪客及記者，使用「安心出行」應用程式。梁子超亦對此潑冷水，指大部份政府大樓都不是高風險場所，即使大廈內有確診個案，大部份人都並非衛生防護中心的追蹤對象，且「安心出行」程式設計本身並非用作高危場所追蹤之用，坦言即使政府「硬銷」，作用都不大。

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