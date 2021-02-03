【本報訊】 中國對港實施國安法後，加拿大去年加入國際救生艇計劃，加拿大國會移民事務委員會舉行聽證會，研究提供港人的特殊移民政策，有議員建議將救生艇計劃範圍擴大，向被迫放棄加籍的人士重賦身份。加拿大民間亦發起救港行動，有加拿大律師設「救生門」網站，替有意移民的香港律師暫存重要文件，以防政權鎮壓香港時要突然舉家逃難。

根據加拿大報章《環球郵報》報道，加拿大律師庫蘭德（Richard Kurland）推動「寄存文件行動」「Operation Document Park 」，有需要的香港律師只要發送電郵，就有加拿大律師主動接觸，替香港律師保存良民證、學歷證明、出世紙和結緍證書等申請移民的重要文件。該報道提及，國安法實施後接連有律師被捕，加拿大民間關注香港律師將來替示威者或反對派辯護，都可能最終會被拘控，有需要為香港律師提供支援。

配對電郵即時刪除

本報以電郵向Kurland查詢計劃詳情，他拒透露有多少名香港律師詢問或使用「逃生門」，強調這些資料會絕對保密，他不擔心網站會被駭客入侵，因為所有配對電郵都會即時刪除，如果計劃順利進行，不排除將來會拓展到其他專業。暫時有八名加拿大律師加入計劃協助港人。有不願具名的香港律師向本報表示，第一次聽到相關計劃，感謝加拿大關注香港律師的清況，但暫時未感受到香港律師有即時危險，該律師表示未知計劃的保密工夫是否做足，若覺得有需要逃難，會選擇將文件交給信賴的朋友。

加拿大國會移民事務委員會前日的聽證會上，加拿大港人組織「Alliance Canada Hong Kong」代表王卓妍（Cherie Wong）以證人身份發言時指出，現時加拿大的救生艇計劃支援對象太狹窄，很多被捕人士的證件被沒收，根本無法出境，她建議容許港人在海外申請移民，放寬申請限制，容許加拿大社區組織向申請庇護的港人提供生活協助等方案。有議員同意擴大範圍，並關注有在囚加拿大人因為擁有雙重國籍，而被迫二選一，認為在個別情況下應該重新給予加籍。