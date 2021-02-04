七旬翁疑因村屋租務糾紛，前年涉三度鎅爛民建聯前區議員的選舉橫額，被捕時更用⼑⽚襲擊拘捕他的警長，在警長臉上「打交叉」。老翁最終被裁定刑事毀壞及傷⼈罪成，判囚兩年。他早前就刑期及定罪提出上訴。高院法官李運騰今頒下判詞，駁回定罪上訴申請，但指原審裁判官蘇文隆的事實裁斷「有瑕疵」，量刑欠穩妥。李官最後以被告年事已高、沒有案底為由，酌情將刑期扣減至14個月。

原審裁判官蘇文隆早前裁決指，上訴人羅炎達（73歲）作供無理荒誕，裁定他故意持刀鎅毀海報，並為借機逃走而刻意鎅傷警長X的頭部及面部，造成兩條6厘米至8厘米長的交叠傷痕，手法殘忍。羅最終被判囚兩年，另罰款1,000元，以及賠償70元海報費用。

法官李運騰今頒下判詞指，雖然上訴人指報章上有多人投訴蘇官判案偏頗，但他未能列舉實質例子，因此該指控並非上訴基礎。李官亦指出，蘇官在審訊過程中並無偏幫控方，反而曾為上訴人提供合理適切的協助，不認為上訴人未獲公平審訊。李官又認為蘇官有充分法理依據接納控方證人的證供，駁回針對定罪的上訴。

然而，李官指出，即使蘇官接納警長X曾大叫「警察」，亦不代表上訴人聽見X大叫，皆因X當時在上訴人身後，上訴人逃跑期間可能心煩意亂，而且X一直沒機會展示委任證。李官續指，即使案發在清晨，地點在新界村落，若說上訴人清楚X是警務人員，並非唯一合理推論，認為蘇官在事實裁斷上「有瑕疵」。

至於原審裁判官蘇文隆早前判刑時指，基於裁判法院最高只能判處兩年監禁，才會判處相關刑罰，否則必定會判處更高刑期。李官判詞則指，此說法有商榷餘地，又指出蘇官在判刑時反覆提及X是警長，有理由相信他以上訴人清楚X是警長這點，作為判刑因素，做法有欠穩妥，故法庭需要重新量刑。

李官考慮到案件背景及嚴重性，再顧及X已完全康復，沒有留下傷疤，遂以15個月監禁作量刑起點。由於被告年邁而且無案底，李官酌情扣減1個月刑期至14個月監禁。

【案件編號：HCMA217/20】

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