武漢肺炎禍延全球，令口罩、機票、外賣等衍生投訴全線上升。消委會2020年接獲逾3萬宗投訴，創2015年以來新高，其中單是口罩投訴就按年急增640倍，屬升幅最大類別。

消委會全年接獲30,935宗投訴，按年大升26%，創2015年以來新高。防疫和日用品投訴由2019年13宗，大增350倍至2020年4,581宗；因應社交和消閒活動減少，相關服務投訴有16,108宗，按年微升6%。總幹事黃鳳嫺解釋，市民居家抗疫，戲院關閉等令相關投訴下跌12%至32%，然而主題公園關閉、渣馬取消、「輕鬆玩 Play Easy」室內兒童遊樂場結業等都令投訴上升。此外居家抗疫叫外賣次數增加，連帶投訴亦急升近3倍。

疫初爆出全球口罩荒，令口罩投訴急增，口罩所屬的醫藥及健康設備類別有4,699宗投訴，單是口罩投訴已由前年7宗，急升至去年4,486宗，升幅達640倍，佔類別95%；當中最多是2,903宗投訴送貨延誤，其次是銷售手法553宗。黃鳳嫺指，有口罩被延誤超過半年，因為生產商生產程序比預期遲開工。投訴對象中，有關生產商個案佔72%、網上平台佔15%、一成投訴藥房；手法方面主要涉貨不對辦、無客戶服務、網購後賣方消失令買家覺得被騙等。

消委會稱因疫情初期買不到口罩延至年尾始能測試

對於年初爆口罩荒但消委會年尾才公佈口罩測試報告，被坊間質疑太遲，黃鳳嫺解畫測試過程絕不容易，疫情初期想做測試時正值全球口罩荒，該會也買不到測試樣辦，當時可做測試的實驗室也少，唯一一家該會曾委托的美國實驗室卻因疫情大爆發應接不暇。因此該會一方面排隊等做測試，另一方面待疫情緩和才買到樣辦，做完測試也要待生產商回應，故希望大眾體諒，不過報告出爐後下載率達20萬次，她認為證明在疫苗接種前，相信口罩仍會獲大家關注。

另外，整體分類中旅遊相關投訴最多，有5,371宗，按年增1.4倍。機票投訴由前一年800多宗升至4千多宗，增幅達四倍，佔類別8成；其次是旅行團爭拗，增幅達82%有330宗。年內2間旅行社倒閉亦引發約1,000宗投訴。

十大消費新聞全部與疫情相關

消委會今年續選出十大消費新聞，幾乎全部與疫情相關，第1位是多區超市在疫初要推限買令，兩大超市獲保就業津貼亦備受關注排第5；年初口罩荒排第2位；第3位由港龍航空因國泰重組結業奪得，旅遊新聞還包括旅行社倒閉、旅遊氣泡，分別位列第4及第10位。

2020年十大消費新聞

1. 超市限買令遏搶購潮

2. 農曆年初口罩短缺

3. 港龍結業

4. 九個月內73旅行社結業

5. 兩大超市獲批保就業津貼

6. 搶打流感針

7. 首半年口罩騙案2292宗涉7022萬96人被捕

8. 食肆結業潮外賣平台逆市擴張

9. 消毒酒精含甲醇 逾八成濃度不足

10. 旅遊氣泡

資料來源：消委會

接7宗涉黃馮律師行投訴 消委會籲縮短暫托款項於律師樓時間

黃馮律師行早前被香港律師會介入接管並凍結其銀行戶口涉逾1.2億元，殃及大批買家。消委會至今接獲7宗投訴，主席林定國表示，該會正積極跟進投訴個案，並已接觸律師會，初步向律師會提供改善建議避免將來事件重演。他指當涉及樓宇買賣時需要律師服務，坊間有不同律師樓和推廣方式，有些標榜價格做賣點，律師會應在這方面多下功夫，幫助市民了解不同律師樓背景和服務內容，方便消費者作出精明選擇。

其次買賣很多時要把交易費用暫存在律師樓信託戶口，如果戶口被凍結就會影響交易完成，尤其使買方承受損失，消委會建議過程中審視錢銀是否一定要經律師樓處理，能否完成交易而不需將錢交付律師樓、或者縮短暫托時間，能否有這些選項存在；而今次涉專業守則問題，雖然已有嚴格監管，但希望律師會仍多下功夫，減低律師樓被接管後令消費者承受的潛在損失。他認為當務之急希望律師會和相關機構盡快想法，針對事件幫助事主解決目前問題。

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