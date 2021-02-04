爭拗不斷的西醫工會周年大會兼幹事會選舉，去年11月因授權票問題而休會，延至今日下午再舉行。工會早前提出改用郵寄選票投票，惟職工會登記局日前已表明郵寄選票不符會章，導致今日仍無法公佈結果。繼上周有6名幹事集體請辭後，今日再多一名幹事「跳船」辭職；會上就繼續就賬目問題爭拗，有人更一度報警。最終會議決定重新點算早前逾500張的授權票，並審核過去7年的賬目，預計3周內再重開會議及選舉。

新一屆西醫工會選舉風波不斷，選前先後爆出上屆選舉懷疑不公、副會長梁漢輝因調查工會賬目被「DQ」職務等問題，原於去年11月舉行的周年大會兼選舉，亦被會長楊超發中止會議。其後工會更改選舉方式，不再承認去年11月已點算的授權票，改用郵寄選票投票，計劃在今日大會上公佈結果。但早前有幹事已表示做法違反會章，上周六共有6名幹事因而集體請辭，據知今日亦再多一名幹事辭職。

前義務司庫批會長楊超發及部份幹事把持賬目

至於今午舉行的會員大會，就繼續就工會賬目問題爭拗。上周六辭任義務司庫的陸偉亮醫生指，會上未能通過上屆的會議紀錄及財務報告，有會員要求核實工會過去7年的賬目，最後會長楊超發指部份財務文件「唔見咗」，有人因此報警處理。陸批評，會長楊超發及部份幹事把持工會賬目，自己身為義務司庫，「連account（銀行戶口）裏面啲數都唔畀睇」，期望現時能核實工會賬目。

陸亦指，由於職工會登記局已於本月1日向工會發通知函，指郵寄選票違反工會會章規定，故今日未有公佈郵寄選票的選舉結果，有關選票亦告無效。工會將重新點算去年11月收到的574張授權票，預計會在3周內重開大會及選舉。

會章規定選舉應為不記名 惟郵遞選票須簽署

局方在通知函指，西醫工會於今午舉行的周年大會是去年11月會議的延續，故於11月點算的授權票依然有效；根據會章，幹事會選舉應為不記名投票，而選票亦須存放在密封的票箱，並於周年大會上選出驗票員，但現時郵遞選票需要會員簽署，並要連同選票及有編號的確認回條交回工會，無疑會洩露會員身份，委託獨立公司預先確認及點算選票，亦違反會章規定。

局方又要求工會遵守會章，提醒根據《職工會條例》，任何已登記的職工會，在接獲該局送達的通知後，如不遵守該通知的規定，該職工會或該職員即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處第1級罰款。現時本港第1級罰款為港幣2,000元。

記者於會後向會長楊超發查詢郵寄選票不符會章、有幹事集體辭職等問題，楊均未有回應。至於今日特首林鄭月娥稱引入非本地培訓醫生，楊則指會上「未有講過」。

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