本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

困擾逾年的本港武漢肺炎疫情或見曙光，昨日（3日）新增19宗確診，連續3日回落，創第四波疫情新低；另初步確診約20宗。新確診全屬本地感染，其中7宗沒源頭。上水莆上村66歲咳血男早前求醫後，遞交樣本樽檢測，但樽口滲漏未能化驗，而他亦甩底沒再取樽，兼沒接聽來電，在求醫後3日被破門入屋發現暴斃家中，驗屍後才確診。

中環皇后大道中「富豪診所」尚至醫療大樓，其16樓診所1名27歲女助護無源頭確診。她發病後曾訪中環、旺角和尖沙嘴5棟大廈，發病當日有上班；其接觸過的病人要檢測；與其密切接觸的5名同事要檢疫；16樓全層須停業14天消毒。至於旺角朗豪坊UNIQLO、機場三跑地盤和救世軍南山長者之家感染群組，各多1宗確診。其中朗豪坊UNIQLO增至4名職員染疫。

另外，再多7棟大廈要強制檢測，當中6棟都是因1宗無源頭確診而要全棟驗毒，包括北角半山傳統豪宅、樓齡長達56年的摩天大廈E及F座；中產屋苑、鴨脷洲海怡半島21座美浚閣；無源頭染疫女助護居住的旺角上海街文華閣。此外，政府今晚再突擊封鎖土瓜灣、柴灣和屯門3棟大廈，逼居民和訪客即晚檢測。

張竹君否認疫情受控

對於確診個案連續3日回落，疫情是否已緩和，張竹君強調，「睇數字嚟講呢兩日係有啲緩和嘅，但都要睇耐少少」，而且暫時仍有不少源頭不明個案，而每一宗源頭不明個案背後，亦有機會是一個傳播鏈，因此不能說疫情已完全受控。在記者追問下，她再重申，從數字上來說，疫情是有所回落，但她未敢輕視及貿然判斷疫情已有所緩和。

新增強制檢測大廈

再多7棟大廈要強制檢測，分別為增至2宗無源頭確診的旺角上海街文華閣；2戶有各1宗確診的旺角通菜街9至15號及豉油街23號；1戶有2宗確診的紅磡差館里富業大廈、北角半山天后廟道摩天大廈E及F座；有1宗無源頭確診的鴨脷洲海怡半島21座美浚閣、銅鑼灣希雲街禮雲大樓1座以及上環皇后大道中嘉寶大廈。而今日未有新的辦公室被列入強制檢測名單。

非指定區域 （1無源頭確診全棟驗）

●旺角上海街647至651號文華閣

●旺角通菜街9至15號及豉油街23號

●銅鑼灣希雲街23至25A號禮雲大樓1座

●上環皇后大道中325至329號／蘇杭街124至128號嘉寶大廈

●北角天后廟道132至142號摩天大廈E及F座

●鴨脷洲海怡半島21座美浚閣

紅磡指定區域 （1確診全棟驗）

●差館里21至27號富業大廈

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月4至5日在鴨脷洲海怡半島及北角摩天大廈增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●鴨脷洲海怡半島21座平台（至2月5日）

●北角摩天大廈E、F座對出臨時停車處（至2月5日）

●柴灣興華（一）邨美華樓附近籃球場（至2月4日）

●黃大仙廣場（至2月5日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月5日）

●佐敦官涌體育館（至2月6日）

●佐敦渡船角文匯街近渡船街（至2月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月4日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月5日）

●屯門友愛邨愛暉樓3座對出（至2月4日）

●將軍澳富康花園近9座藍球場（至2月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至2月5日）

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月3日16:40）

10,530宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

185宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

84人出院，共9,633人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

84人出院（7917、9038、9115、9124、9325、9445、9446、9454、9502、9534、9556、9560、9586、9606、9631、9640、9651、9672、9683、9696、9699、9719、9728、9735、9792、9811、9812、9813、9815、9816、9819、9832、9863、9864、9890、9903、9909、9910、9920、9921、9922、9943、9950、9968、9972、9982、9987、10001、10006、10016、10027、10032、10037、10038、10040、10086、10089、10095、10113、10125、10143、10167、10174、10181、10203、10204、10212、10215、10216、10233、10237、10250、10254、10260、10279、10284、10299、10300、10322、10326、10387、10388、10405、10484）；

共9,633人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

664名確診者仍留醫；

28人危殆（第1989、3496、5735、6125、6444、6547、6607、6754、6794、7021、7172、8018、8078、8126、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10196、10238、10358、10367、10417號個案）、

29人嚴重（第6386、7076、7305、7468、7653、8221、9040、9045、9055、9166、9284、9550、9662、9733、9734、9766、9793、9858、9867、9880、9905、9998、10002、10023、10083、10134、10241、10341、10503號個案）、

607人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月3日18:00）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，內地新增25宗確診，其中本土個案15宗，包括吉林8宗、黑龍江6宗、河北1宗；10宗為境外輸入個案，上海4例，廣東2例，四川2例，江蘇1例，陝西1例；另外新增12宗無症狀感染者，5宗為本地個案。大陸累積確診病例89,619宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例917宗，死亡病例8宗。

外國疫情（截至2月2日06:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.03億，全球死亡人數超過223萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,627萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,075萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過922萬，死亡人數超過22.5萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大周一通報首宗南非變種毒株病例。安大略省首席衞生官威廉斯醫生（Dr. David Williams）表示，個案在皮爾區（Peel Region）出現，患者無外遊紀錄，也沒有接觸過外遊者。

另外，立陶宛衞生部周一證實出現首宗英國變種毒株病例，患者是首都維爾紐斯（Vilnius）一名女子。

●英國政府周一公佈的數字顯示，單日新增406人染疫死亡，較前一日少181人，亦是去年12月28日以來最少；單日新增18,607人確診，是去年12月15日以來最少。不過，周一通報的疫情數字，通常較其他日子低。

●意大利16大區周一放寬防疫限制，容許更大出行自由，酒吧、食肆、博物館可在日間重開。首都羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio），古羅馬鬥獸場（Colosseum）、萬神殿（Pantheon）、羅馬博爾蓋塞美術館（Borghese Gallery）重開。梵蒂岡博物館、西斯汀教堂（Sistine Chapel），關閉88天後再次歡迎遊客。

●美國疾控中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，至今在美國偵測出三種惹人關注的變種武肺病毒株，共導致幾十宗病例，其中英國變種毒株病例佔最多、3宗是南非變種毒株個案、1宗是巴西變種毒株。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,278,706 (442,710)

印度 10,757,610 (154,392)

巴⻄ 9,229,322 (225,099)

英國 3,846,851 (106,774)

俄羅斯 3,825,739 (72,456)

法國 3,260,267 (76,656)

⻄班牙 2,830,478 (58,319)

意⼤利 2,560,957 (88,845)

⼟⽿其 2,485,182 (26,117)

德國 2,232,316 (57,490)

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