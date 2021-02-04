特首林鄭月娥今日預告將立法引入更多非本地培訓醫生，根據立法會最新文件，政府會成立委員會制訂一張認可醫學院名單，初步構思醫學院數目100間內；由該些醫學院畢業的香港永久性居民，在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格，之後在醫管局等公營機構工作5年，便可在港獲正式註冊，整個過程繞過監管香港醫生水平的香港醫務委員會。

有熟悉本港及海外醫學教育的本港醫學院教授表示，相信政府會參考新加坡模式，以國際排名作為制訂名單的基礎，而較長時間於國際排名100之內的內地醫學院，包括北京大學、清華大學、復旦大學及交通大學，「如果政府根據國際排名做標準，咁唔需要驚會有內地野雞大學；如果政府以政治操作，自己整個100大名單，就會變成無掩雞籠，咩人都嚟得。」

建議須在相關機構工作5年

立法會衞生事務委員會明日會討論引入非本地培訓醫生。文件指，政府決定今個立法年度，向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》，相關醫生須是香港永久性居民，在獲認可的非本地醫學院畢業，已在當地獲取專科醫生資格，只獲得醫生註冊資格亦可；之後必須獲醫管局、衞生署、香港大學或中文大學錄取，在獲取專科醫生資格後於相關機構工作一段較長時間，建議為期5年，之後可在港正式註冊。

換言之，即一名在外國畢業的港人醫科生，即使只在當地獲醫生資格，在港獲相關機構聘請後，可在港獲得專科培訓，有可能形成與本地醫科生競爭培訓資源的問題。

文件又指，政府建議成立一個委員會，包括衞生署署長、醫管局行政總裁、醫委會主席、醫專主席、兩間醫學院院長及政府委任的成員，決定認可醫學院名單，向食衞局局長建議。認可醫學院質素須與本地兩間醫學院相若，初步構思100間內，名單每3年檢討一次。

可參考新加坡名單 僅納4間內地院校

新加坡設立認可海外院校醫學院名單，有關醫科畢業生符合其他若干資格，可免試在新加坡執業。2019年大幅削減認可外地院校數目，由158間減至約100間；內地院校更減半至只剩4間，包括北京大學醫學部、復旦大學上海醫學院、清華大學（北京協和醫學院）及上海交通大學醫學院。名單最多來自美國有30間，英國有19間，其餘包括3間來自日本，如東京大學醫學院，馬來西亞有兩間，如馬來亞大學醫學院，印度有兩間如全印度醫學科學研究所 ，台灣唯一一間是國立台大醫學院。

根據QS 2020年的世界醫學院排名，北大排第50、復旦及交通排第51至100，清華排第101至150。香港大學及中文大學醫學院分別排34及43。

「若政府用秋後算賬態度，咁咩人都可以嚟」

有醫學院教授表示，相信政府參考新加坡的院校名單，以國際排名作為制訂名單的基礎，較長時間在國際排名100內的內地醫學院，也是新加坡名單內的4間。因應各地醫學院系統未必與本港一樣，政府可能再要求院校必須是5年制或以上，再加上要國際排名100之內，相信符合資格的內地院校離不開上述數間。

該教授指，若政府以醫療質素為依歸，「國際上咁多排名，唔跟QS可以跟Times，質素唔會差得去邊，引入人才競爭，同外地醫學文化，對香港係好事」，如北大用英語教學及與國際接軌，「但如果政府用秋後算賬態度，咁咩人都可以嚟」。

馬仲儀：「人人最信自己大學畢業嘅學生」

兩年前討論豁免海外專科醫生實習的安排時，須經醫委會投票，但今次只須經過立法會通過，繞過醫委會。 本身是醫委會委員的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，事前沒有聽過政府有諮詢醫委會的意見，若相關醫生於公立醫院工作一段時間後，可到私營市場工作，但又沒經過考執業試，對市民沒有保障。

她指，醫管局人手短缺最嚴重的時間已過，疫情導致經濟下行，醫管局醫生流失率減少，加上政府不會像以往大灑金錢起醫院及開職位，而且未來每年有約500名醫科生畢業 ，故人手已非最大問題。

林鄭措施較張宇人建議門檻更低

她指，特首林鄭月娥今早提出的措施，較立法會議員張宇人的建議門檻更低，「張宇人都話要有歐美專科資格，依家政府認可咩醫學院？」現時醫管局可透過有限度註冊的機制增聘海外醫生，規範了醫生的資格及經驗，及已開始專科培訓，同樣不須考執業試。

對於經常有人指新加坡也有類似免試引入海外醫生的模式，馬仲儀表示，新加坡已不斷收緊認可的院校，「人人最信自己大學畢業嘅學生」，而且新加坡是主權獨立國家，香港並非有主權獨立，將來認可醫學院名單傾向哪一方面，公眾可自行判斷。

醫委會業外委員林志釉對政府做法也有保留，認為不應豁免醫委會的執業試，並指公立醫院工作量大，質疑在海外畢業的港人醫生，是否願意回公院執業。

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