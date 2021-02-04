一向將港台視作眼中釘的建制派，今日趁特首答問大會「清算」港台。民建聯何俊賢就港台早前手民之誤錯誤報道習近平言論，及早前港台已公開澄清報道無誤的「罐頭刀」的事件，要求林鄭必須跟進；林鄭聞言後順勢指覺得港台「極有需要改善」，稱港台不足兩年涉及7宗通訊局處理的投訴成立，不能接受，更公然向身兼港台總編輯的廣播處長梁家榮施壓：「我都期望呢位總編輯對住呢啲報道嘅事件，有一個立場，但我仲等緊」。有民主派認為，林鄭想令港台的編輯自主消失。

曾建議政府抽起港台撥款的何俊賢今日在答問大會再次就港台問題大肆抨擊，除了「翻舊帳」指港台早前曾一度誤報習近平言論，令他懷疑「港台編輯採訪部門中文程度唔夠」和有「專業問題」外，又指該台的《頭條新聞》曾「屈警察」、《鏗鏘集》亦曾就難民拘留問題「做虛假炒作」，其後更指港台就佐敦「受限區域」封鎖期間的無罐頭刀報道有「缺失」，批評港台「出聲譴責正常人，妳（林鄭）會否覺得無問題唔跟進？」

林鄭聞言後即指，個人覺得港台「極有需要改善」，並指如她去年發表的《施政報告》一樣，香港有很多事要「撥亂反正」，又指港台作為政府部門，不足兩年時間內遭通訊局裁定7宗投訴成立「係難以接受，任何政府部門出現咁嘅情況，都難以接受，要有個過程要改善」。林鄭續指，去年已派出特首辦前常任秘書長丁葉燕薇領導團隊檢討港台管治及管理，稱檢討工作已「大概夠鐘」，政府會在報告發表後，詳述如何改善港台管治及管理問題。

建制派借罐頭刀及錯報習近平言論狙擊

何俊賢聞言後未「收貨」，要求林鄭交代如何會盡速處理事件，林鄭回應指，港台每件「所謂小事」都需要調查，之後亦要有一個結論和跟進，「我知邱局長就呢幾件事調查緊，不過喺約章裏面，有一個人嘅角色係叫做總編輯，Chief Editor，我都期望呢位總編輯對住呢啲報道嘅事件，有一個立場，但我仲等緊」。

民建聯張國鈞其後續就港台一度誤報習近平言論一事作出批評，指雖然港台在當日一小時後已作出更正，但事件顯示港台有問題需要正視，要求港台檢討要「多、快、省，唔好俾人抦！」

商經局局長邱騰華答問大會後見傳媒，亦緊跟林鄭口徑，指港台必須就上述事件回應，並在發現錯誤和不足時作出改善、改進和道歉，而廣播處長作為總編輯應承擔責任。

毛孟靜：林鄭想令港台編輯自主消失

前立法會議員毛孟靜接受《蘋果》查詢時指，傳媒機構的報道不時有出錯，指港台就罐頭刀的報導中沒有任何出錯情況，「但而家林鄭係強硬地要求港台台長梁家榮要解釋，係咪即係要處分（梁家榮）？要佢人頭落地？」認為林鄭言論是想令港台的編輯自主消失。她又指，港台由香港納稅人付錢營運，過去一直擔當起公共廣播角色，認為港台過去根據事實，作出批評政府的報道並無不妥。

她稱，中共一向着重控制意識形態，不滿香港人意識形態不受控制，更不能接受港台作出批評政府的報道，認為在政府連番打壓下，「（未來）一係想將香港電台中央台化，一係就將港台連根拔起，想香港電台消失。」

對於林鄭今日在答問大會就港台發表的言論，港台發言人回覆《蘋果》查詢指，香港電台必須恪守《約章》，一向尊重社會各界對港台的看法，對於個別受關注的個案或失誤，港台會按照新聞準則及既有程序和機制處理。

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