特首林鄭月娥今日預告將立法引入更多非本地培訓醫生，有資深公立醫院醫生表示，相信政府是透過修改醫生註冊條例，讓非本地培訓醫生返港執業，批評林鄭以人手短缺為藉口，事實是想整頓醫學界，換血為實，「以前社會穩定時都想做，既然而家社會都唔穩定，行行都想搞，點會唔搞醫學界」，相信政府最想吸引於內地讀醫的港人回港。

僅吸引次等醫生回港

該醫生指，措施只會吸引質素次等的醫生回港，「行內人心照，一線學生讀香港醫學院，或者如果你真係好叻，直接去外國名牌大學讀，二線讀外國醫學院，三線讀大陸醫學院；咁如果你好叻去外國讀名牌大學，點解會返嚟香港公立醫院捱，咁仲有邊個會返嚟？」在不需考執業試的門檻下，只會引入質素參差的醫生，「吸引啲怕考試嘅人返嚟，咁咩人怕考試？」

該醫生續指，引入這類醫生也切合政治方向，「將來唔怕冇醫生宣誓（效忠基本法）」，在經濟下行及醫生僧多粥少下，政府更有議價能力減人工，又指立法會一定通過修例，政府也未必需要做很多游說工作。

「示威靜坐反對都唔得」

另有公立醫院醫生直言，「好明顯而家立法會冇咗泛民，建制派話過就過」，因為香港醫生「唔聽話嘅多過聽話嘅」，政府一直想換血。他認為，林鄭今次非直接引入內地醫生已算「克制」，「而家仲有疫情，要靠醫護人員打仗，唔會去到咁盡，好似之前罷工只係扣人工」，但不排除疫情過後不再需要醫護打仗時，會將引入醫生的門檻進一步降低。今次只是令執業試失效的第一步，之後可能擴大引入內地醫生。他相信政府是趁現時的政治環境，因利乘便硬推修例，「示威靜坐反對都唔得」。

私家醫生：醫死人邊個執手尾？

亦有資深私家醫生表示，在現時立法會組成下修例一定通過，不過相信過程中也要制定執行細節，如制定認可醫學院名單、於醫管局工作時期、內容、評核機制，及將來能否到私營市場執業等，「醫學院名單跟2020年世界十大排名，定2021年嗰個？畀唔畀美國同大陸？醫管局請人有冇權話事？」相信最快要一年半載，才能提交立法會審議。

該醫生指，相信有興趣回港是較年輕及年資較淺的醫生，人數未必很多，但過程中就製造很多社會紛爭。他警告，政府必須考慮措施引發的後果，「如果你接受個大陸乜乜省醫學院醫生，之後醫死人，邊個執手尾？」而且可能反來過吸引香港尖子到外國讀醫，之後回港執業，令香港醫學院收生質素下跌。

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