兩名年輕男女被控於前年12月在旺角堵路，男被告受審後證據不足脫罪，女被告則罪成。裁判官認為警員沒有捉錯人，並指女被告造成的阻礙「超過微不足道的程度」，觸犯罪行。女被告今日在西九龍裁判法院接受判刑，裁判官考慮到她有悔意，犯錯時只得17歲，判處200小時社會服務令。

女被告陳俐婷（18歲）早前被裁定在公眾地方造成阻礙罪成。辯方今日進一步求情指，被告有悔意，亦理解到她的行為對家人造成困擾，未來打算報讀一些課程，顯示她對未來有規劃。辯方又指，感化官建議被告接受中等長度的社會服務令、即81至160小時，被告願意接受，望法庭接納報告建議。

裁判官鍾明新指，被告堵路行為對交通及公眾安全造成風險，僥倖的是警方迅速清理路障。雖然被告審訊後才被定罪，但考慮到被告用作堵路的物件沒攻擊性亦不易燃，且接納被告有悔意，加上她案發時年僅17歲，因此判她接受200小時社會服務令。鍾官提醒，以社會服務令代替監禁，並非軟性懲罰，被告須完成所有時數。

鍾官早前裁決時，接納警員證人誠實可靠，警員一直緊盯女被告，片段顯示警員下車後追截三秒便拘捕女被告，加上她當日所背著的背囊款式獨特，顏色搶眼和鮮艷，因此認為警員不會拉錯人。

張官亦指，涉案馬路屬公眾地方，是繁忙的行車道。從片段可見，有木卡板被放在行車綫，另一條行車綫則擺有雪糕筒，有一輛車需要「急剎轉右」，被告造成的阻礙「超過微不足道的程度」，故裁定罪名成立。

【案件編號：WKCC1567/20】

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