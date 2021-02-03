美國一班跨黨派國會議員，提名「香港民主運動」角逐今年的諾貝爾和平獎，表揚為悍衞被侵蝕自由的人發聲。提名香港民主運動的是五名美國聯邦參議員和四名眾議員，他們在送交挪威諾貝爾委員會主席的提名信中寫道，很多民主派人士已經入獄，有人甚至要流亡，還有更多等待審判的人，將被定罪和判刑，認為和平獎將表揚他們勇氣和決心，並會感染世界。諾貝爾和平獎得主將於10月揭盅，頒獎典禮會在12月舉行。

另外，日本與英國昨日舉行兩國外長及防長「2+2」視像會議，表示極度關注香港近期的局勢，雙方亦嚴重關注南海、東海局勢等議題，並強烈反對任何企圖改變現狀的單方面行動。

英日會談：國安法違國際承諾

英國外相藍韜文和國防大臣華禮士，以及日本外相茂木敏充和防衞相岸信夫，昨日會後發表聯合聲明，強調他們極度關注香港最近局勢，特別是國安法不符合香港《基本法》及《中英聯合聲明》的國際承諾。他們強調《中英聯合聲明》訂明維護權利、自由，以及香港高度自治的重要性。另外，他們同樣關注被推遲的立法會選舉，指出今年稍後要以公平和透明方式舉行的重要性。

四人亦對新疆人權狀況表示嚴重關切。他們指越來越多關於新疆維吾爾族和其他少數民族人權遭受嚴重侵犯的可靠報告，強調國際夥伴合作很重要，要求中國恪守保障人權的國際義務。

另外，藍韜文提到中國周一實施的《海警法》，強調維護國際法下海洋秩序和航行自由的重要性，華禮士稱今年內將派遣「伊利沙伯女皇號」航母到東亞地區。

共同社