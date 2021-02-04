本港新一波疫情持續，就連國家主席習近平於特首林鄭月娥述職時也表明對本港疫情感憂慮。林鄭今日在立法會答問會上被謝偉俊質疑抗疫工作保守滯後，封區檢測「食詐糊」；民建聯主席李慧琼促政府化解公眾注射疫苗的信心危機，她回應時承認疫苗接種倘處理不當，將影響內地對香港的看法，但她也將疫情問題推說是因為香港事事「泛政治化」，少部份人伺機政治搞作，令施政倍感困難。

多名議員就疫情提出質詢。謝偉俊在發言時直言比較港澳特首在述職時獲得的評價，習近平對林鄭明顯「明讚暗彈」，認為林鄭在抗疫上有不足，在疫苗上要加大力度，而非在爆疫地區採取嚴峻手段，但每次「食詐糊」。李慧琼則促請政府化解注射疫苗的信心危機，要求政府交代本月公佈引入國產疫苗供港安排，並促政府加強宣傳令市民可放心國產疫苗。

林鄭回應時將抗疫不力推卻為政治問題，辯稱近年香港事事泛政治化，甚至有少部份人藉機政治搞作，希望做到客觀、「講數據、講科學」，在認可作緊急用途下可安排市民接種。她又說，如果疫苗工作做得不好，可能會成為另一個被政治操作的議題，受傷害的不單止香港市民，也會影響內地人民對香港的看法，否認港府做法保守，而是現實問題。

她強調，中央非常關心香港疫情，會義不容辭支持，對內地研發及生產疫苗抵港上，中央正按特區政府要求做協調。

封鎖多為基層區否認階級有別 林鄭：有科學基礎但非完全科學

對於公眾對疫苗沒有信心，林鄭承認很多調查發現，港人對接種疫苗信心較低，預告會有接近排山倒海的科學性宣傳，希望市民信心會提升，呼籲立法會議員在Facebook多轉載相關宣傳。她相信香港市民相當務實，會明白接種疫苗的好處，「打了針一定好過無打針」，會多一重保障。

熱血公民鄭松泰則指林鄭述職前開始圍封個別區域，近日每晚的圍封行動令基層市民誠惶誠恐，而且多數集中在基層地區，質疑當局階級有別，並關注「突襲圍封」是否變相全民檢測。林鄭回應稱，封區與述職無關，近日採用的圍封形式是希望做得更徹底，力撐當局選擇的地區做強檢，有科學基礎但非完全科學。

「如有需要（繼續封區） 會做到年廿九」

她強調受限區域多數在基層地區不是因為階級問題，指早前跳舞群組在「高貴地方」出現，一樣要受檢疫，更稱「如果需要做，會做到年廿九。」

至於被質疑防疫工作「食詐糊」，林鄭指封區強制檢測的工作不能以找出多少確診個案來量度成效，認為找不到病例也是好的指標，反映疫情有下降趨勢。

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