終審法院本周一審理壹傳媒創辦人黎智英保釋上訴案，早上院外有逾百名市民排隊取籌聽審，惟排頭位的多名南亞裔人士，在取籌後隨即離開，沒有入法院旁聽。有當日排隊的菲律賓籍人士向傳媒承認，當日收取1,000元報酬在法院外通宵排隊，但並不知道為何而排及誰人受審，亦沒有真正接觸過主使人。

《眾新聞》獲得一段社交網站片段，片中一名菲籍人士「自爆」自己是收取酬勞在法院外排隊。他在片段中形容工作内容簡單，但卻有豐厚報酬，「我現在正出發去工作，一份頗輕鬆的工作（Pretty chill job），基本上只是整晚坐着預留位置，然後每人可收取1,000元」。他在事後再拍片指：「剛剛收到錢……賺了筆快錢，只要求坐下但有很多錢，但我真的很累。」

陌生接頭人透過IG接觸 相關賬戶疑已刪除

該菲籍人士指出，該份工作是由社交媒體Instagram用户「ch0bs_」提出邀請，但《蘋果》今早未能透過搜尋找到該用户，懷疑已被刪除。他又向傳媒指出，自己並不認識「接頭人」，而對方亦從未透露排隊的目的，而事後是由一名非華裔女子，在現場向每人派發1,000元。被問到會否再收酬排隊，該菲籍人士則認為有何不可，指「工始終都要有人做，不是你就是其他人。」

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