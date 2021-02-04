去年5月10日各區商場舉行「和你Sing」及「母親節行街」活動，入夜後抗爭人潮轉至旺角街頭，大批防暴警趕至多次驅散，並以違反8人限聚令為由，追截及票控多人，當中包括學民思潮前發言人黃子悅。案件今於九龍城裁判法院提堂，辯方申請押後本案，以便與另一宗同日同地發生的案件一併處理。裁判官梁嘉琪將案件押後至3月18日再訊。

黃子悅（23歲）被指違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。控罪指黃於去年5月10日下午7時15分在豉油街與通菜街交界參與受禁群組聚集。辯方透露，另一宗涉事案件將進行覆核聆訊，爭議被告是否收到傳票。

黃子悅當日向記者表示，當時與男友前往商場購物，兩人在豉油街與通菜街交界目擊警方追捕市民，因而停留在警方封鎖線外進行電話直播，其間突遭警員扯進封鎖線內。他們已強調與身旁市民不認識，惟最終警方仍以違反限聚令為由票控他們。黃又聲言遭多名男警出言性騷擾，評論其胸部及身材，當時有警員說「條女平時IG好大波，原來好細」。

【案件編號：KCFS500029/20】

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