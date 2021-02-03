【本報訊】大律師公會新主席夏博義就任後表明，冀日後探討修改部份港版國安法條文的可能性，隨即觸動官媒、中聯辦及港澳辦神經，接連點名炮轟他「仇視中共，長期抹黑攻擊中國」。大律師公會昨發聲明，重申公會不是政治組織，該會及主席致力以專業態度維護特區法治、《基本法》、司法獨立及司法公義。

強調致力維護法治

大律師公會的聲明指出，夏博義早前接任主席時發表了個人意見，公會關注其意見引起一些涉及該會職能和角色的評論，強調公會不是政治組織，而是法律專業團體，旨在處理一切涉及司法事務及大律師專業的事宜。公會將以專業態度、正直不阿地履行其職責及宗旨，包括維護香港特區的法治，以及堅定不移地支持《基本法》所保障的一國兩制基本方針政策。公會亦表示將致力尋求與各機構、機關及組織，就涉及法律專業和特區法治的事宜，理性地進行具建設性的對話與交流。

大律師公會前主席梁家傑認為，大律師公會由成立至今一直是捍衞法治的橋頭堡，但「法治」在中共眼中是「鞏固、永續政權」的工具，任何人挑戰中共式「法治」，即屬奪權和顛覆。他認為夏博義的發言沒有不妥，只是對修改國安法抱開放態度，並希望以捍衞香港法治的方式保護國家安全，但不幸被上綱上線攻擊，但他坦言關鍵是兩地對「法治」理解不同，「中共態度唔變，邊個做主席都係大逆不道」。