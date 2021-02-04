劏房租金多年來持續高企，業主經常濫收水電煤等雜費，令到不少基層百上加斤。特首林鄭月娥周四於立法會特首答問大會終宣佈將制訂劏房租務管制，計劃於本立法年度提交修例草案。林鄭又稱會根據《基本法》，同意工聯會麥美娟提出的私人條例草案，修訂《水務設施規例》的部份條文，禁止業主濫收水費。關注基層住屋聯席成員李大成表示，業主除了水費外，亦濫收維修費等雜費，質疑修例能否涵蓋，促政府交代細節。

林鄭於立法會發言時沒有交代劏房租管方案細節，不過據傳媒早前引述消息稱，劏房租管研究小組曾討論限制租金加幅不得超過15%，並設立「2+2」的合約安排，即規定租戶須完成兩年租約，其後原租戶可優先續租兩年。

團體斥加租上限15%過高

關注基層住屋聯席成員李大成接受《蘋果》訪問時稱，雖然林鄭沒有公佈細節，惟據早前傳媒引述消息就研究小組探討的內容，認為該方案只是有限度能幫助基層。他坦言，租金加幅上限為15%過高，擔心業主會直接將租金加幅訂為15%，而且規定劏房租戶必須租兩年，也會帶來不便，「如果有公屋，咁佢（劏房戶）要唔要好？如果要，係咪繼續要交兩邊租？」他稱，業主除了濫收水費、煤氣費外，亦會收取維修費等雜費，質疑租管是否能解決濫收情況。

他指出，現時《水務條例》條文可規管業主不能濫收水費，並稱曾協助街坊向水務署投訴，署方將相關個案轉交律政司研究，惟數日前收到水務署回覆，稱律政司不會作出檢控，「就算跟麥美娟立法（修例），律政司最後唔告，立條例嚟做咩？」他促請政府盡快交代草案細節，並必須設公聽會，讓基層可以直接表達其建議。

劏房戶不滿林鄭言論 促盡快交代租管細節

江先生與太太居住於油尖區80呎的劏房，他們已居住逾兩年，月租達4,500元，如計及水電煤等雜費，每月租金開支平均約4,700至5,100元。他透露，家庭開支由擔任美容師的太太承擔，惟疫情下，太太未能開工，只能依靠其傷殘人士津貼及積蓄應付日常開支。他自言，曾向業主提出減租，共渡時艱，卻被業主一口拒絕，業主更向他稱：「我都冇加你租啦。」

他表示，不滿林鄭今早稱推行租管時要平衡業主的權益的言論，形容租戶與業主的關係，如上司及下屬，而業主已享有所有利益，「其實仲有咩利益畀啲業主？會否令啲業主仲更加剝削（租戶）?」他指出，如將租金加幅訂為上限15%，以現時租金計算，加幅達600多元，擔心如落實相關措施，只會加重負擔，「物價升幅、做生意都未必可能有15%利潤」。他稱，政府應盡快交代租管細節，包括如何規管業主收取的水電雜費等。

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