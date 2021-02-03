【本報訊】去年2月和3月全港出現口罩荒，海關放蛇發現市面部份口罩含菌量超標，包括售價近400元一盒的貨品。七宗案件昨在東區法院提堂，部份商戶即日承認供應不安全消費品罪。口罩雖然含菌超標，但並無驗出致病細菌，更被評為低風險，最低僅超標0.15倍，公司和負責人為此各被罰款4,000元至6,000元。

風險低 無驗出致病細菌

認罪案件超標最多11.5倍，是海關去年2月到灣仔春園街信安中西大藥房購入的「KHATRACO」品牌口罩，售價為1,140元三盒。口罩沒驗出大腸桿菌或三種致病細菌，超標可能引起的症狀輕微，屬低風險。藥房董事吳偉傑昨求情時透露，當時口罩短缺，他從附近商店購入口罩轉售，忽略其安全性。

此案與超標五倍的案件同樣判罰6,000元。裁判官強調，醫療和抗疫物品並非一般商品，與人體近距離接觸，商戶應確保符合安全標準，以免用效適得其反。

有案件僅超標0.2倍和0.15倍，後者為北角春秧街行李箱檔販梁偉明去年3月售賣的「Q-FREZZ」口罩。梁昨稱當時口罩短缺，印尼朋友以每盒120元賣口罩給他，他以150元轉售，幫助顧客。裁判官告誡他應向有信譽供應商取貨，確保符合標準，判罰4,000元。根據《消費品安全條例》，初犯最高可罰10萬元及監禁一年。

案件編號：ESCC240-246/21、ESS356、715-718/21