警⽅前年8⽉在天⽔圍天瑞邨⼀個單位搜獲逾30枚土製煙霧彈，拘捕一家三口，最終僅當中一名23歲青年被控。青年早前承認管有炸藥及管有物品意圖摧毀財產兩罪，區域法院法官祁士偉今判刑指，案發時正值社會動盪，被告一旦使用涉案物品，或令局勢升溫，造成破壞；但考慮到該些物品並非在示威現場搜獲，以及被告並非打算使用它們解決人際糾紛等因素，判囚38個月。

被告盧俊希（24歲）報稱起重機司機，控罪指他於去年8月1日在天⽔圍天瑞邨瑞滿樓一個單位內管有硝酸鉀、蔗糖、碳酸鎂、碳酸氫鈉的固體混合物；另被指在同一單位管有8支膠管、酒精、綿花、打火機油、玻璃瓶、火柴等物品。

法官早前表示關注被告的背景報告內容，指他或有強迫行為，涉及其犯案動機，決定再為他索閱心理專家報告。辯方今進一步求情時引述報告內容指，被吿並無暴力傾向，犯案只屬單一事件，認為他不需向心理學家求診。

法官指出，案發時社會不時發生暴力示威、有人破壞財物和投擲汽油彈等事件，而涉案物品有一定數量，可產生煙霧和製造汽油彈，若有人使用，可以造成破壞，屬於加刑因素，法庭須判處阻嚇性刑罰。不過，法官亦指該些物品是在被告住所而非示威現場搜獲，被告重犯機會甚低，也沒有傾向使用涉案物品解決人際糾紛。

法官對管有炸藥罪採用24個月監禁作量刑起點，管有物品意圖摧毀財產罪則以45個月監禁作起點。被告承認兩罪，均可獲三分一減刑。惟法官指，兩罪所涉物品雖在同時同地搜出，但可產生不同效果，混合使用亦會加強效果，故此將管有炸藥罪的其中8個月刑期分期執行，最終判處被告監禁38個月。

【案件編號：DCCC909/19】

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