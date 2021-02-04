【本報訊】從應對第一波疫情至今，港府一直被批抗疫不力，引起中央不滿。面對疫苗即將接種，特首林鄭月娥昨日承認若疫苗接種處理不當，將影響內地對香港的看法，但她將疫情失控推諉於香港事事「泛政治化」，小部份人伺機政治搞作，令施政倍感困難。

多名立法會議員就疫情提出質詢，謝偉俊表示，比較港澳特首在述職時獲得的評價，習近平對林鄭明顯「明讚暗彈」，認為林鄭在抗疫上有不足，在疫苗上要加大力度，而非在爆疫地區採取嚴峻手段卻每次「食詐糊」。民建聯李慧琼則要求政府交代本月公佈引入國產疫苗供港安排，促政府加強宣傳令市民可放心國產疫苗。

林鄭回應時將抗疫不力推卻為政治問題，辯稱近年香港事事「泛政治化」，甚至有小部份人藉機政治搞作，希望做到客觀、「講數據、講科學」，在認可作緊急用途下可安排市民接種。她承認若疫苗工作做得不好，可能會成為另一個被政治操作的議題，受傷害的不單止香港市民，也會影響內地人民對香港的看法。

預告科學宣傳硬銷

她強調，中央非常關心香港疫情，會義不容辭支持，對內地研發及生產疫苗抵港上，中央正按特區政府要求做協調。對於公眾對疫苗沒有信心，林鄭承認調查顯示港人對接種疫苗信心低，預告會有接近排山倒海的科學性宣傳。

另外，疫苗臨床事件評估專家委員會昨舉行首次會議，討論風險溝通計劃，包括疫苗接種計劃進行時的臨床事件，接種後出現的異常事件及關注事件的監察、通報及跟進等，風險溝通計劃將於疫苗接種計劃開展前定案。