為配合沙中綫過海段通車，屢爆事故的港鐵東鐵綫新訊號系統及韓國製9卡車，終於在明天（6日）起投入服務。港鐵指，當日有6部新列車登場，將會與12卡列車以「混合跑」模式載客。首班列車將於清晨5時半由沙田站開出，南行往紅磡。

港鐵在新訊號系統及9卡車登場前舉辦記者會，講解明日的車務安排。港鐵公司車務營運總管黃琨暐指，明天起，新9卡列車與12卡列車將會同時行走，形容為「伸延過海段嘅重要一步」，亦希望有助紓緩其餘3條過海段的載客量。

黃琨暐指，首班9卡列車將於明日清晨5時半由沙田站開出，南行往紅磡。不過，由於疫情未平，他勸告各位鐵路迷「唔鼓勵追呢架車」。

稱車廂空間較闊 已增聘300人協助乘客

黃續指，乘客可依照「三步曲」跟隨指示登上9卡列車，包括「睇顯示屏、聽廣播、睇標示」。他指，月台上的顯示屏會顯示下一架列車的卡數，亦會有廣播提示。月台地面亦會貼上不同顏色作標示，藍色的為9卡列車標示，綠色則為12卡車。港鐵亦增聘了超過300名車務人員以幫助乘客。

至於9卡列車的特點，除了車內有動態路綫圖及液晶體顯示屏外，黃指，新列車車廂空間較闊，乘客會感到乘車空間較寬敞。新列車的車門分佈較為平均，令車廂平均分佈乘客，「車門（位置）都只係一兩步嘅分別」。他指，新列車比舊列車少兩成載客量，將會密切留意列車運作和客量變化。

稱未有換車時間表

在新列車行駛班次方面，黃指，於早上的繁忙時間亦會沿用12卡列車，以便乘客適應後，才會增加使用9卡列車。港鐵早前指，目標於18個月內更換東鐵綫所有列車，但黃今日被傳媒多次追問換車時間表，都未有確實答案，僅指新列車到港需時，亦要通過嚴謹測試，「呢啲測試通常夜晚先做到」，也要視乎乘客適應的情況而定。

東鐵綫新訊號系統早前屢爆事故，令新列車投入服務亦要一併延遲。被問到假如明天系統出現問題，港鐵有否應變方案，黃指，港鐵已有一系列的應變方案，亦會直接通報予運輸署，同時會盡快安排免費接駁巴士接載乘客。

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