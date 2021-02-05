中聯辦今日以網上直播形式舉辦新春酒會。上任逾一年的中聯辦主任駱惠寧致辭時提到，自己在港經歷過的4個「難忘瞬間」，包括去年《國安法》在港實施、自己落區探訪長者和劏房戶等，又強調「四個判斷」，認為一國兩制方針、《基本法》賦予的各項權利、港人習慣的生活方式，以及自由市場優勢和面向世界的格局不會變，並緊跟國家主席習近平早前的言論，強調堅持愛國者治港，香港才能繁榮穩定、長治久安。他最後再表明，中共領導下中國堅定向前發展的歷史趨勢，以及中華民族偉大復興的步伐「沒有誰可以阻擋」。

駱惠寧致辭時先提到過去一年，世界、國家和香港都在變，包括疫情全球爆發、世界經濟嚴重衰退，國家則在「大戰大考」彰顯中國之治的優勢和中國人民空前團結，至於香港則在訂立《國安法》後「街頭不再暴力肆虐，市民重享安全自由，香港迎來由亂及治的重大轉折」。

堅稱《基本法》賦予權利不變 強調愛國者治港、落實全面管治權才能長治久安

駱提到的「四個難忘瞬間」，有去年7.1《國安法》實施，去年8月內地支援香港抗疫隊伍抵港，市民感慨「臨危馳援，感恩中央」，去年國慶及中秋他落區探訪長者和劏房戶，以及去年最後一日，無綫電視與內地網台合辦跨年晚會，由千架無人機砌出「我愛香港，我愛中國」字樣。

駱形容這「四個難忘瞬間」是「廣大香港市民精神和物質追求的真實縮影」外，更對香港作「四個判斷」。他表示，一國兩制方針不變，而且「一國底線會更牢、兩制活力會更大」，而且要堅持愛國者治港和一國原則，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，維護憲制秩序，落實中央全面管治，香港才能「繁榮穩定、長治久安」；而《基本法》賦予的權利不變，而且「守護香港安寧的能力會更強、維護國家安全的成效會更好」，強調堅決執行《國安法》、堅持在法治上彰顯民主，並拒絕落入泛政治化漩渦和脫離政治，「香港這個家才會有規有矩、家和人興」。

稱「國家好，香港一定好」是歷史大邏輯

駱續指，「大家習慣的生活方式不會變，且發展經濟改善民生的步伐會加大、廣大市民的生活質量會提高」；最後是自由市場優勢和面向世界的格局不會變，香港要用好一帶一路和大灣區機遇，「當好國內大循環的參與者，做好國內國際雙循環的促進者」。

最後駱連番提到國家主席習近平，指習在聽取特首林鄭月娥述職時，已「特別關心香港的疫情狀況」，並表明中央已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港抗疫，習的「殷殷關切情滿江、鼓舞人心」，故此他比任何時候都堅定相信在中共領導下，中國堅持向前發展的歷史趨勢和中華民族偉大復興的步伐都「沒有誰可以阻擋」，強調「香港是中國的香港，國家好，香港一定好。這是歷史的大邏輯。」

除駱惠寧外，全國政協副主席董建華和梁振英、林鄭、駐港國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港公署署理特派員楊義瑞、解放軍駐港部隊司令員陳道祥及解放軍駐港部隊政委蔡永中，亦先後簡單發言。

之後中聯辦的直播亦包括市民、學生、小童等的祝賀，並以駱惠寧聯同6名中聯辦副主任一同舉杯祝酒的畫面作結。

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