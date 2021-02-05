香港第四波疫情反覆，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（5日）公佈新增37宗確診個案，當中只有3宗為輸入個案，其餘34宗為本地個案，其中9宗屬源頭不明，而初步陽性個案有大約20多宗。按S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別出現於上年12月10日和今年1月7日，顯示第四波疫情正在持續改善。

今日的本地個案宗數較昨日的19宗多出15宗，猶幸，初步陽性個案又跌至20多宗水平，反映整體確診病例宗數仍然處於穩定下降趨勢。此外，源頭不明個案宗數佔總確診數字也下跌至只有兩成四，如果這比率能夠持續減少，第四波疫情將會很快受控。

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