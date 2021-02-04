多名院友透露，入住益豐大廈單位後，邱姑娘間中現身打點，但本報多日視察發現，他們形同自生自滅。院友們各懷悽慘故事，有人每日如遊魂般在街頭摷垃圾食；亦有人患情緒病多年，討厭食藥；有七旬長者獨自留港，沒親人探訪；有人拒談過去。他們各自各生活，偶然會在分享食物時，為搶大塊肉食而爭執，境況可憐。

院友但求有床瞓

益豐大廈單位內有七個床位，鄰居透露，最多見過單位內八人同住。單位現居六名精神病康復者，36至71歲，每日均需定時服食精神科藥物及覆診。「呢度住嘅全部都有精神病，攞綜援呀，我有情緒病咋嘛，精神分裂症囉，我睇過醫生，喺九龍醫院又打針又食藥，噚晚先覆完診。」36歲的輝仔非常討厭服藥，「食完會手震，好唔舒服。」

表達能力最清晰的他透露，七年前父親將他送到粉嶺慈恩之家，「我跟邱姑娘好多年啦，仲去過佢屋企」，他指邱姑娘即是邱碧先，住粉嶺，約五年前粉嶺院舍不獲續約，搬到現址。輝仔透露患病後，父母將他送到殘疾人士院舍，「我爸爸成日都打電話嚟搵我飲茶食飯，佢做地盤，好忙㗎，媽媽就好難搵到。」

「香港大把親戚，不過仔女喺大陸，老婆喺鄉下。」最年長院友王伯透露，幾十年來住過多間院舍，從無親人探訪。他年輕時做過不同行業，患病後無工作。對現居單位環境，他稱：「求其有地方瞓覺就得，一個人（邱姑娘）對幾十人，有乜好唔好呀。」又指宿友有時會因各人碗中的肉塊大小而發生爭搶。

間中做兼職的阿志，最愛到源安護老院消磨時間，他稱：「我老友住嗰邊，佢叫盲炳呀。」對於源安膳食，「有乜好唔好呀，咪粥、粉、麵、飯囉。」每次講到過去及家人，他就不願多講，低頭不語。至於幾乎每日都落街，在垃圾桶裏摷殘羮剩飯及煙頭吸食的阿雄，最怕與人交流，經常低頭，往往分享食物時才現身，取後便離開。

「我香港無親人，家姐喺大陸，阿媽死咗。」由慈恩之家轉宿於此的明哥則十分安靜，每次到訪，都見他坐在一旁看電視，只能簡單與人交談，每晚會準時服藥。