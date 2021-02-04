【本報訊】紅磡海灣軒酒店兩員工接連染疫，連同早前確診的保安員，累計有八宗個案。衞生防護中心不排除透過環境污染傳播，已發出強制檢測令，限令所有員工接受檢測。有住客表示擔心，會盡量減少與員工接觸。

累計八員工確診 住客憂心

昨日其中一宗新增確診涉及一名紅磡海灣軒酒店工作的29歲顧客服務員，他主要在接待處工作，最後上班為1月28日，翌日有咳嗽及發燒。他1月30日做過檢測，結果呈陰性。本月2日因感不適求診私家醫生，轉介到屯門醫院急症室後確診。

酒店早前有另一名外判維修工人確診（第10207號），其最後上班日為1月25日。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，兩名職員沒有密切接觸。而酒店較早前有六名保安員確診，發病時間介乎1月16至20日，當時已將80多名保安送往檢疫，並派出超過約2,000樽檢測瓶，無再發現新確診。

因應近日酒店再出現兩宗個案，衞生署發出強制檢測令，要求所有酒店員工在今、明兩日強制檢測，如員工2月2至4日曾進行檢測，則可獲豁免。

歐家榮補充，海灣軒酒店約有200多名員工，不排除是因環境污染傳播，例如共用休息室。由於暫未有住客受感染，而且職員工作期間有戴口罩，亦較少機會接觸住客，相信傳染住客的機會較低。

接連有員工確診，但酒店未有張貼通告。從事銀行業的黃先生租住了酒店一段時間，住在A座，他指看新聞才知道再有員工確診，感到愕然和擔心，「睇新聞先知，即刻打落去問，唔清楚員工守邊座中咗，之前係外籍員工中，𠵱家又有本地員工，話係放緊假嘅員工確診」。他指因租約未滿不能貿然搬走，如再有更多員工確診自己會考慮做檢測。

來自浙江的謝小姐在酒店住了半年，租約一年，她指上周知道有員工確診，自己約一個月前也有檢測呈陰性，「有一點擔心，所以比較多留在房間，除了到大堂跟員工都少接觸」。如再有更多員工確診自己會去做檢測，平日會加強防疫措施。