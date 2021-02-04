【本報訊】 特首林鄭月娥昨日出席首次沒有民主派議員的立法會答問大會，沒有反對聲音下，林鄭提出包括區議員宣誓、起底刑事化等充滿爭議立法措施，揚言要在餘下不足半年的立會會期通過，表明「決心好大，唔會跪低」。當中起底刑事化、限制公眾查冊及立法針對虛假消息等，涉及言論及新聞自由，記協隨即發聲明要求特首承諾不限制採訪用途的查冊，傳媒界擔心對新聞自由造成沉重打擊，總辭的民主派批評林鄭見民主派總辭即「趁火打劫」，通過所有苛政惡法。

特首林鄭向北京述職接過「聖旨」後，昨出席建制派主導的立法會答問大會時顯得意氣風發，直言有賴立法會「大致回復正常」，至少可以讓政府做事，並提出五大立法建議，包括區議員須宣誓、引入非本地培訓醫生、制訂劏房租務機制、起底行為刑事化及立法針對虛假消息等，以及加強舊式樓宇消防安全等，林鄭更直言五項立法工作中，「好老實講，如果係舊年『嗰款』立法會，起碼有兩三個就唔敢提出」，儼如領導人口脗，指立法會應制衡和督促政府，「但配合特區政府」，更表明要在今個會期完成立法，揚言「決心好大，唔會跪低」。

記協極度關注擔心限制採訪

各項修例中，起底刑事化、限制公眾查冊及立法針對虛假消息等涉及言論及新聞自由，但林鄭稱要打擊侵犯個人私隱，散播仇恨、歧視、虛假信息等行為，更搬出前年抗爭運動，稱社交媒體充斥着起底問題，起底有如將個人資料武器化，須「較逼切處理」。她提出修例方向包括研究將起底刑事化，賦權私隱專員移除內容及檢控等，又指相關政府部門正重新檢視查冊安排，並視乎需要作出調整甚至修例，確保障私隱，但她未提及有關修例包括傳媒報道可豁免。

事實上早前政府已限制查車牌，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲更因此被控違反《道路交通條例》，已遭傳媒批評握殺新聞自由及偵查報道，今次將針對傳媒行動再升級，香港記者協會隨即發聲明對事件表示極度關注，指林鄭無交代傳媒的查冊安排，憂慮當局以打擊起底為名限制採訪，促請政府承諾不會限制用於採訪的查冊。記協主席楊健興斥當局不應將「起底」與「查冊」混為一談，他擔心傳媒查冊將來會受限，甚至被禁，又指出現時立法會不能全面代表民意，「喺呢個時候去立法，仲要係咁有爭議，其實好大問題」。

學者憂法例含糊任意詮釋

香港浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明直言，傳媒性質根本就是起底，例如報道權貴家族貪污，難免要詳列他們的資產和家族背景，起底刑事化將對傳媒，尤其是偵查報道帶來沉重打擊。研究房屋、丁屋政策的本土研究社經常用到查冊系統，成員黃肇鴻表示不少公司以「艇仔公司」持有物業，只有公司查冊才能核實背後持有人。他擔心法例定義「寫到好主觀含糊，到時任意詮釋」，當局「用武器化嘅法律去對付一啲佢睇唔順眼嘅人」。

早前有份總辭的民主黨副主席林卓廷炮轟林鄭月娥趁火打劫，稱林鄭曾指沒有民主派的立法會令她「好興奮」，林鄭昨日表現亦「返晒嚟」，推出的每項立法都逆民意而行，「一定襯全部保皇黨合理眼都支持，開行馬力過晒所有苛政惡法」，他亦擔心限制查冊變相抹殺民間調查，助長黑幫勾當。