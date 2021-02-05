亞視前老闆邱德根幼子邱達根2007年擔任遠東控股行政總裁期間，將公司6,100萬元資金轉至父親戶口買股票，2012年雖然打甩詐騙罪，但2018年被證監會入稟申請取消擔任公司董事資格。高等法院今對邱達根頒下4年取消資格令，不過接納邱的申請，批准他留任香港資訊科技聯會、醫管局，以及荔園等6間公司董事或參與管理。

高院同時對遠東前財務總監呂鴻光頒下3年取消資格令。呂鴻光與邱達根在命令期間，不得擔任或留任任何公司的董事、清盤人、接管人、經理人或參與公司的管理。證監會原本亦申請禁止遠東前非執董邱達偉出任董事，但去年12月撤銷申請。

邱達根向法庭申請准許他留任6間公司的董事或參與管理，包括香港資訊科技聯會、香港數碼港管理有限公司、醫院管理局大會、荔園有限公司、香港壁球總會和Innovate for Future Ltd，部份為非牟利公司。

法官指邱達根將個人置身於利益衝突

邱解釋，他自2011年從遠東離職後，投入資訊科技和社區事務，推動創意文化，包括為醫管局主理發展智能醫院的小組。至於荔園則是其父親邱德根創立的遊樂場，公司旨在重建「荔園」家族品牌，他已成為品牌的代表面孔。證監會同意邱的申請，申請獲法庭批准。

判詞指，邱達根和呂鴻光承認於2007年3至9月間，指示或批准將三筆合共6,100萬元款項從遠東的公司賬戶轉至時任主席邱德根的個人戶口，部份款項用於購買股票，然後以未經協議的比例分配股票給公司，構成失當行為。此外，呂沒有促使未使用款項立即歸還公司，而邱在公司年報就款項披露誤導性資訊，亦構成失當。

法官指邱達根對公司負有責任，同時與父親有利害關係，把自己置身於利益衝突。而呂容許款項在缺乏保證下留在邱德根戶口，令公司面對不必要的風險。不過案情不算非常嚴重，涉款並非用於自肥，公司沒有實際損失，誤導性披露亦是由董事局共同作出並通過審計。

取消資格令最長可達15年。法官考慮案情、事隔多年、答辯人與證監會合作等因素，決定採納雙方同意的4年和3年命令。

邱達根、呂鴻光及邱德根前私人助理容劍冰於2010年曾遭刑事檢控串謀詐騙，經審訊後三人於2012年獲判無罪。

【案件編號：HCMP458/18】

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