【本報訊】政府前日公告，「強烈鼓勵」所有進入政府總部的人士，包括公務員、訪客、記者等需使用「安心出行」程式，昨日政總門外特設安心出行手機程式技術支援枱，有約10名人員為不懂安裝或掃描安心碼的人士提供協助。有公務員坦言，除上班之外，平時不會使用安心出行。

稱沒帶電話一度獲放行

本報記者昨早到政總外觀察，因應新措施，政總天橋出入口附近多處地方張貼大量安心出行二維碼，總部入口更展示「使用『安心出行』流動應用程式」告示牌，提醒所有出入政總人士均需掃描二維碼。大部份進入政總人士均要向保安展示安心出行的掃描紀錄，才獲放行，但早上有少數人士向保安報稱：「今日冇帶電話」後，成功進入政總，未被阻撓。

午飯時間有公務員外出用膳或買外賣後，回程時以手機掃描二維碼，向出入口保安展示掃描紀錄，亦有出入人士於門外即場下載應用程式。中午時仍有持職員證的人士向保安聲稱沒有帶手機，但保安並無如早上般寬鬆，要求相關人士須另行登記。

公務員張小姐表示，前晚收到部門電郵通知，昨日起出入政總須使用安心出入，認為新措施對自己影響不大，但有同事事前無收到通知而造成不便，反映措施推行較急。她表示，因應今次新措施才下載安心出行，使用後認為程式內沒有留下太多個人資料。但她坦言，除上班之外，平時不會使用安心碼。