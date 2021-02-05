農曆年將至，疫情仍然反覆，二人限聚令等社交距離措施亦延長至2月17日年初六。港鐵宣佈，除夕（11日）將維持正常服務時間，不會通宵行車，但會加開班次。另食衞局亦宣佈，19間社區檢測中心農曆新年期間將繼續開放。

港鐵指，年卅晚（11日）將維持正常服務時間，不會通宵行車，但會加開班次，其中晚上繁忙時段前後，即下午3時至5時30分，以及晚上8時30分至11時，公司會加密班次，機場快綫及迪士尼綫除外。其中港島綫、荃灣綫及觀塘綫的班次，班次最頻密時約維持２分鐘1班車。

持有港鐵辛丑牛年紀念車票的乘客，可於年初一（12日）當日無限次乘搭本地港鐵車程（機場快綫、東鐵綫頭等、往返羅湖及落馬洲站除外）。

19間社區檢測中心新年照開

食衞局宣佈，19間社區檢測中心農曆新年期間將繼續開放，開放時間將有改動，11日開放時間為早上8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上7時；農曆年初一至初三（12日至14日）開放時間則由早上9時至下午1時30分，及下午2時30分至傍晚6時。

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