建制陣營因為特首應否以「協商」成日開火，之前「梁粉」張志剛寫文力撐佢舊主梁振英以協商產生特首，立法會前主席曾鈺成即狠批張志剛作為「中國人民政治協商會議全國委員會委員」，竟然唔清楚「協商」為何物，點知張志剛噚日喺《明報》寫文大鬧曾鈺成，批鬥曾「臨危抽水，其心可誅」，仲鬧曾言行「搖擺飄忽」，話民主派係立法會「猖狂」，就係曾鈺成縱容出嚟！

張志剛篇文直情用〈臨危抽水 其心可誅〉做題，大鬧曾鈺成就算唔係共產黨員，都係民建聯成員，話香港陷入如此艱難境地，建制派仲接連受到重挫，理應深刻反省，「你曾鈺成還閒極無聊，出來抽水，其心可誅！」

插30年言行「搖擺飄忽」

佢仲點名批曾從政30幾年嘅言行「搖擺飄忽」，又話引述「坊間一些流行說法」：「如果不是曾鈺成當立法會主席時的縱容，就不會有反對派的猖狂；如果不是反對派的猖狂，中央政府不會下定決心立《國安法》；如果不是中央立了《國安法》，香港的政治環境不會迅速改善」，又話如果將三種講法扣連，「那曾鈺成的作為是功是過就很難一時之間下斷語」。

對於曾鈺成批佢「協商特首論」有辱政協委員身份，張志剛話曾鈺成做咗四屆政協，話曾個政協位就係經協商產生。「協商的結果，就是你曾鈺成，不必解釋」。八方見張志剛一頂又一頂帽子扣曾鈺成，大有要清算曾鈺成味道，唔知曾前主席會唔會反擊？

李八方