Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪時，突遭警員搶走鋁梯，隨後反遭指控襲警被捕。李稱實情是當晚遭多名警員按在地上拳打腳踢，導致身體多處受傷，事後出現創傷後遺症。他早前入稟向律政司索償，案件今在區域法院提訊。法官李樹旭將案件排期於4月8日開審，審期預計6天。

原告李小龍於2017年入稟，向被告律政司司長索償。李官一度關注本案為何遲遲未進行審訊。原告一方今解釋指，與訟雙方於2018年9月已交換證人供詞，惟由於原告的醫療報告需作刪改及增補，文件延至去年9月才備妥。

另外，由於區院的民事索償上限期間有所調整，導致本案於2019年8月從高等法院轉介至區院處理。及後案件曾於2019年11月提訊，惟受當年事件及疫情影響，下一次聆訊已是事隔近一年後的事。現時區院的一般民事申索限額為300萬元。

與訟雙方今向李官確認，案件可以進行審訊。惟律政司一方表示，仍爭取案件以調解等方式處理，所以未有委聘大狀抗辯。

李官質疑原告為何建議10天審期，指本案案情簡單，也有影片及供詞為證，證人出庭作供的時間理應不長。李官又謂，原告是攝影師助理，案發時正在工作，並非在場投擲汽油彈；若然原告當時真的如被告一方所言以鋁梯襲警，其行為是否必要武力，將是審訊時其中一個關注之處。

原告在入稟狀指，2014年11月25日晚上約9時在上海街遭警員毆打及非法禁錮，導致身體多處受傷和出現創傷後遺症。

【案件編號：DCPI1635/19】

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