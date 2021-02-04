【本報訊】武肺疫情持續，早前瑪嘉烈醫院和聯合醫院爆發院內感染，醫管局上月起安排需要照顧體弱病人的指定員工每兩周定期檢測，涉5,077人，首輪檢測率近九成，未發現個案，今起再進行第二輪指定員工檢測，改由外判承辦商負責。另外局方為醫護確診個案進行基因分析，百多宗個案中，約三成未能排除院內感染，需繼續調查。

首輪4,553人無確診個案

醫管局上月起安排需要照顧體弱病人的指定員工每兩星期定期檢測，包括癌症化療或電療日間中心、紓緩治療外展小組和腫瘤科病房職員，涉及共5,077人，第一輪檢測率有4,553人參與，檢測率達89.7%，當中未發現確診個案。

醫管局總感染控制主任賴偉文指，今起展開第二輪指定員工檢測，並交由外判承辦商化驗。被問到為何外判予承辦商化驗，他指要為5,000多名員工化驗，公院始終「有少少壓力」。他又稱「假陰性」情況可出現在任何檢測方法，惟需要觀察醫護第二輪參與反應。

賴指，近月聯合醫院和伊利沙伯醫院分別出現院內感染群組，當時安排了全院檢測，兩院分別逾九成半員工自願檢測，成功找出瑪嘉烈醫院一名職業治療師確診，反映追蹤有效。

他指醫院會為所有確診個案進行基因分析，判斷是否屬院內感染，例如曾發生深切治療部醫生確診，數天後隔離病房護士確診，兩人共通點是曾接觸一名確診病人，惟事後基因分析發現兩名醫護的病毒株與病人不同，最終排除感染是來自病人。

截至上月底，共450名員工被介定為密切接觸者須送檢，大部份是護士，近半涉病人戴口罩不當等；另外五成中，約80%與醫護一同進餐有關。至於醫護接種疫苗，他相信不會強制醫護接種，會讓他們自行選擇。