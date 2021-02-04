武漢肺炎疫情肆虐，加上年宵花市規模大減，令市面出現不少臨時年宵花檔。有地產代理指，銅鑼灣有地舖業主因應今年花市情況，特別將舖位以短租形式租予花檔檔主，近千平方呎的舖位月租約為6、7萬元，較以往大幅回落。

該地產代理透露，涉事舖位位於銅鑼灣波斯富街，面積約900平方呎，以往經營眼鏡店。據他了解，業主因應今年花市的特別情況，故以較特惠的租金租予花農賣花。消息稱該處附近有店舖以約6、7萬元月租出租，「呢間舖亦係咁上下，近排租金都回落咗，以往起碼要十幾萬」。他又稱，銅鑼灣怡和街一帶亦有不少短租作花市的店舖。

美聯物業早前透露，受疫情影響，加上花市早前停辦令花農大失預算，故不少業主表示願意以市價租金2至3折起將店舖短租予花農，包括尖沙嘴彌敦道有利大廈一處地舖，業主以低於市價的租金，將地舖連同一樓合共約3,000呎的舖位短租予花農售賣年花；該店舖若長租，每月租金約18萬元，據知該舖早前仍未租出。

中原地產上月亦透露，尖沙嘴加拿芬道亦有一宗為期3個月的短租個案，新租客為利是封店，月租約10萬元，該店舖以往月租達47萬元，即短租租金較以往長租租金下跌約78%。

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