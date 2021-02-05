患有亞氏保加症及過度活躍症的15歲男生，早前承認向已婚警察宿舍投擲汽油彈，原審裁判官何俊堯念在他受病情影響而犯案，且已有悔意，判他接受感化3年。律政司不滿判刑過輕，申請覆核，上訴庭聆訊後認為原審出錯，昨改判被告進入教導所。香港社會工作者總工會撰文回應案件，指亞氏保加患者並非刻意的反社會或破壞者，需要的不是「重典」，而是協助。社總盼望司法人員與執法人員能增加對亞氏保加患者的認識，確保他們得到公平的審訊，別讓患者和其家人受傷害、痛苦、流淚。

社總指出，原審裁判官基於被告男孩有發展障礙，所以判處感化，希望他得到社工和治療師的協助後，可以明白行為的相關後果。被告好不容易經歷超過一年司法程序的煎熬，終獲判決，正以為塵埃落定之際，卻因為律政司不服，昨日要再次面對上訴庭審訊，還改判了判刑選項中最重的教導所，刑期可長達3年。上訴庭法官更於庭上表示，報告顯示被告毫無同理心，仍未得到教訓。

法官沒有從社交障礙的角度思考他們的限制

高功能自閉症或亞氏保加症人士擁有一般或是高於一般水平的智力，獨立能力亦較強，說話能力也沒有太大問題；但在理解及處理言語方面仍可能有困難，社交能力亦會受影響。

社總指出，過往不少法官對於患有亞氏保加的被控人士，只會要求索精神科報告，卻沒有要求索感化報告。法官沒有從社交障礙的角度思考他們的限制，不了解他們無法明白社交暗示，也不能察覺、 明白及回應他人的感受及需要，對情景的理解和應對能力也較差。

不少患有自閉症譜系的人，同時患有專注力失調及過度活躍症，令他們處於不安時無法判斷現場環境，也沒法清楚接收現場的警告，繼而做出制度下不容許的事。例如即使他們明白自己為何會身處現場，但當面對突發事件，應對會比一般人差，有時更會因為錯誤理解，以不恰當的方式應對。

除了不懂得保護自己外，他們更可能因著認為自己或別人被攻擊，而作出過激烈的反抗言行。當現場環境出現警民衝突，他們的心理更會出現嚴重的不安和崩潰，不單未必懂得思考自己需要離開，更可能會跟隨別人一起進行不同的反抗行為，以保護自己。

社總強調亞氏保加患者腦部結構有先天性限制

社總又謂，反送中運動短短半年的變化，不少香港人也無法理解和相信香港可以出現如此狀況，何況是亞氏保加患者？因著上述的限制，他們能否清晰理解自己所做的行為該有何代價，實在存疑。

社總強調，亞氏保加患者腦部結構有限制，是先天性的，並不是刻意的反社會或是破壞者。他們需要的不是「重典」，而是社工、輔導員和治療師的協助，透過不同的社交訓練、心理治療和輔導，誘導他們從生活中學習。

根據聯合國《殘疾人權利公約》第13條訂明，本港應當確保殘疾人士在與其他人平等的基礎上有效獲得司法保護，包括通過提供程序便利和適齡措施，便利他們在所有法律訴訟程序中，切實發揮其作為直接和間接參與方。而香港應當促進對司法領域工作人員進行適當的培訓。

案件昨由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官潘敏琦處理。

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