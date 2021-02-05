旺角文華閣昨晚遭政府「突襲」封鎖近12小時後，於今早8時許全面解封，無發現任何確診個案。現場工作人員均已撤走，食環署安排清洗附近街道。

文華閣由昨晚8時起封鎖，政府於清晨約6時發稿，稱完成封鎖區內逾70名居民強制檢測，無發現確診個案，惟有三名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。居民可於6時起展示檢測陰性結果證明以離開封鎖區，現場亦於早上約7時半起陸續解封，警員搬走鐵馬及活動閘等物資，惟直至解封後仍鮮有居民離開大廈。與過往數次封區不同，大廈外穿全套保護衣人員均在解封後撤走。

現場解封後，有食環署人員清洗大廈對出一段上海街，早上8時許現場全面解封，上海街恢復通車。

政府其後再發稿，指早上約6時完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，相關執法行動於上午約6時45分完成，未發現有人未進行強制檢測。

政府亦派員到訪封鎖區內32戶，當中七戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信該七戶為空置單位或住戶為確診人士及其密切接觸者，故於早前被送往醫院或檢疫中心。

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